В МИД Украины указали на дезинформацию РФ относительно якобы заявлений ООН об ответственности Украины за поставку воды в Крым

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова сообщила о дезинформации российских СМИ, которые распространили информацию о том, что в Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека якобы заявили о том, что ответственность за снабжение жителей Крыма питьевой водой лежит и на России, и на Украине.

"Сегодня утром "Ведомости.ru" подают очередную сенсацию: "Ответственность за снабжение жителей Крыма питьевой водой лежит и на России, и на Украине, - заявила официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл". Достаточно серьезное заявление", - написала Джапарова в Facebook в понедельник.

Так, она отметила, что зная позицию УВКПЧ по вопросу оккупированного Крыма, эту информацию решили проверить.

"В Управлении Верховного комиссара сообщили, что к ним действительно обращалось агентство "РИА-Новости" (на публикацию которой ссылаются "Ведомости") по вопросу поставок воды в Крым, на что медиа получили буквально следующий ответ: Российская Федерация как оккупационная власть несет главную ответственность за обеспечение доступа к воде лиц, находящихся под защитой (protected persons)", - написала Джапарова.

По ее словам, в УВКПЧ отметили что, слова их представителя в "Ведомостях" были приведены не полностью

Также Джапарова добавила, что, как следует из той же публикации "РИА-Новости", "сами представители оккупанта остались разочарованными ответами УВКПЧ на свои постоянные дерганья, назвав эти ответы, с присущим РФ уважением к международным структурам, "ответами первоклассника" и "туманным ответом ни о чем".

Джапарова подчеркнула, что позиция Министерства иностранных дел Украины по этому поводу является четкой и правовой.

"Россия - страна оккупант. Россия несет полную ответственность за ситуацию в Крыму согласно МГП (международному гуманитарному праву - ИФ). Россия ответит за свои преступления против Украины и граждан Украины", - добавила замминистра.