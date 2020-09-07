Киев и Гуанчжоу подписали меморандум о взаимопонимании и развитии сотрудничества – КГГА

Киевский городской голова Виталий Кличко и мэр города Гуанчжоу (КНР) Вэнь Гохуа подписали меморандум о взаимопонимании и развитии сотрудничества между двумя городами, сообщает в понедельник пресс-служба Киевгоргосадминистрации.

"Пандемия нового коронавируса, который стремительно распространяется, стала настоящим вызовом для всех государств мира - многие страны закрывают свои границы, останавливают транспорт и производство, вводят карантин и осуществляют все возможные меры для предупреждения распространения коронавируса внутри стран и мире. Пришло время, когда страны и города объединяются и противостоят этой проблеме. Именно на фоне борьбы с пандемией городские власти Киева и Гуанчжоу реализовали две совместные инициативы - в мае состоялась онлайн-конференция, на которой медики "опорных" столичных больниц обменялись практическим опытом со специалистами города Гуанчжоу по преодолению последствий пандемии. А в начале августа Народное муниципальное правительство Гуанчжоу предоставило гуманитарную помощь Киеву, которая была передана в интернатные учреждения и социальные учреждения столицы Украины", - говорится в сообщении.

В КГГА отметили, что логическим продолжением такой работы стал подписанный в рабочем порядке меморандум о взаимопонимании и развитии сотрудничества между Киевом и Гуанчжоу, который создаст основы для сотрудничества, обмена информацией и укрепления связей между сторонами в сферах экономики, торговли, науки, культуры, образования, спорта, туризма, здравоохранения, жилищного хозяйства, охраны окружающей среды и т. п.

В КГГА напомнили, что Гуанчжоу - четвертый по населению город в КНР, столица провинции Гуандун. Это один из крупнейших туристических, промышленно-экономических, финансовых и транспортных центров Китая.