Политика

14:07 07.09.2020

Российские наемники один раз нарушили режима тишины на Донбассе с начала суток

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Российские наемники один раз нарушили режима тишины на Донбассе с начала суток

Российские наемники с начала понедельника один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали, сообщает Министерство обороны Украины.

"С начала текущих суток, 7 сентября, по состоянию на 12:30, на линии боевого соприкосновения зафиксировано одно нарушение режима тишины со стороны российско-оккупационных войск", - сообщил спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк в ежедневной сводке об обстановке в районе проведения ООС.

Так, после 9 утра противник произвел несколько выстрелов из стрелкового оружия и один из РПГ в районе Каменки.

"Боевых потерь среди наших героев-защитников нет", - добавили в ведомстве.

Как сообщалось, в воскресенье, 6 сентября, ситуация на Донбассе обострилась, российские наемники дважды нарушали установленное 22 июля 2020 перемирие, один украинский военнослужащий погиб, еще один получил ранения.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Украина выступает за безусловное и неукоснительное соблюдение режима прекращения огня.

Министр также отметил, что Украина в связи с провокациями приняла ряд неотложных мероприятий, предусмотренных договоренностями Трехсторонней контактной группы о введении с 27 июля пакета дополнительных мер по поддержке режима прекращения огня "а именно немедленно задействует координационный механизм реагирования на нарушения режима прекращения огня при содействии Общего центра контроля и координации, а также проинформировала об инциденте Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ в Украине".

Теги: #рф #оос #ордло
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