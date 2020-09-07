Меркель не исключает увязки "Северного потока 2" с ответом на ситуацию с Навальным

Канцлер ФРГ Ангела Меркель не исключает увязывания позиции Берлина по проекту "Северный поток 2" с ответом на ситуацию с российским оппозиционером Алексеем Навальным.

"Канцлер придерживается мнения, что нельзя ничего исключать с самого начала", - сказал официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт журналистам в Берлине.

Между тем он подчеркнул, что увязывать обе ситуации вместе пока слишком рано, поскольку на этот счет должна быть сформулирована общая позиция внутри ЕС.

"Сегодня слишком рано сообщать вам нашу совместную европейскую реакцию на этот счет", - сказал он.

"Слишком рано, чтобы ответить вам точно, только на прошлой неделе мы получили новую информацию", - добавил Зайберт.

Правительство ФРГ в прошлую среду сообщило, что в организме Навального найдены следы отравления боевым веществом группы "Новичок".