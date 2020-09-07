Зеленский по случаю 28-й годовщины создания военной разведки: Только совместными усилиями мы сможем остановить тяжелую и страшную для Украины войну

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил сотрудников военной разведки с профессиональным праздником, отметив, что их сложная работа укрепляет систему национальной безопасности Украины, ее силу и независимость.

Как сообщает пресс-служба главы государства, во время выступления на торжествах по случаю Дня военной разведки Украины Зеленский подчеркнул, что Главное управление разведки Министерства обороны существенно усилило возможности агентурной разведки, информационно-аналитическую деятельность, потенциал радиоэлектронной, воздушной и космической разведки.

"Среди прочего, усилия наших разведывательных органов способствовали получению Украиной статуса члена Программы расширенных возможностей НАТО", - констатировал Зеленский.

В то же время, по словам президента, перед ГУР стоит еще много задач. "Настоящее и будущее требует новых методов, форм и способов как вооруженной борьбы, так и разведывательной", - подчеркнул он.

Он также добавил, что одним из ключевых факторов успешности разведки является формирование жесткой кадровой политики.

"Седьмой год мы ведем противостояния с врагом, действия которого сложно прогнозировать. Именно поэтому так важна добытая вами информация. Своевременная и, главное, - достоверная. От нее зависит не только принятие важных политических решений, но и жизнедеятельность всего государственного механизма. Без вас наша страна, говорю откровенно, является слепой, глухой и почти бессильной", - отметил Глава государства.

Президент подчеркнул, что своей работой военная разведка создает положительный имидж Украины и ВСУ, противодействует российской пропаганде и доносит до иностранных дипломатических кругов и средств массовой информации правду о событиях, которые происходят в Украине.

Так, поздравляя разведчиков с профессиональным праздником, глава государства поблагодарил их за работу и заявил, что "только совместными усилиями мы сможем остановить тяжелую и страшную для нашей страны войну и обеспечить восстановление территориальной целостности Украины".

Во время посещения воинской части, где осуществляется подготовка и тренировки разведчиков, Зеленский ознакомился с условиями подготовки подразделения специального назначения тренировочной базой военного городка, образцами техники, специального снаряжения и технических средств, находящихся на вооружении в структурных подразделениях ГУР.

Лучшим воинам президент вручил государственные награды.

Отмечается, что в торжественных мероприятиях также приняли участие: руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, министр обороны Украины Андрей Таран, начальник Генерального штаба ВСУ Сергей Корнийчук, начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов и др.

Также Зеленский почтил память воинов-разведчиков, погибших, защищая независимость и территориальную целостность Украины.