Меркель пока не обсуждала с Путиным ситуацию с Навальным - кабмин ФРГ

Канцлер Германии Ангела Меркель пока не обсуждала с президентом РФ Владимиром Путиным ситуацию с российским оппозиционером Алексеем Навальным, заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

"Канцлер пока не обсуждала с президентом Путиным эту ситуацию", - сказал Зайберт журналистам в Берлине в понедельник.

Он отказался сообщить о планах лидеров обеих стран на этот счет.

"Я проинформирую вас", - сказал Зайберт, отметив, что правительство ФРГ сообщает о деталях телефонных разговоров лидеров только после того, как беседа состоится.

Он также заявил, что публикация госСМИ Белоруссии записи разговора о российском оппозиционере Алексее Навальном не меняет мнения правительства ФРГ.

"Мы уже на прошлой неделе сказали, что утверждения господина Лукашенко не являются правдивыми (...) Транскрипт не изменил наше мнение", - сказал Зайберт.

Навальному стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимацию омской больницы. 22 августа его перевезли на лечение в Германию в берлинскую клинику Charite. Российские власти заявляли, что делать окончательные выводы о причинах комы Навального преждевременно.

В среду, 2 сентября, власти ФРГ со ссылкой на лабораторию бундесвера объявили о том, что в организме Навального обнаружены следы яда из группы "Новичок", о котором впервые стало известно после отравления в Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в марте 2018 года. Ответственность за покушение на Скрипалей британские власти возложили на Россию. В Москве отвергают эти обвинения.

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала российское правительство дать объяснения по ситуации с Навальным. По ее мнению, оппозиционер стал жертвой преступления, а яд группы "Новичок" в его организме определен точно.