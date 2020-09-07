В МВД Беларуси нет информации о предполагаемом задержании трех членов координационного совета оппозиции

МВД Беларуси не располагает информацией о предполагаемом задержании трех сотрудников Координационного совета, сообщила агентству "Интерфакс-Запад" официальный представитель МВД Ольга Чемоданова в понедельник.

"Информацией не располагаем", - сказала Чемоданова.

Как сообщалось, несколько членов координационного совета белорусской оппозиции перестали выходить на связь утром в понедельник. " На связь не выходит член президиума Мария Колесников, пресс-секретарь Антон Родненков и исполнительный секретарь Иван Кравцов", - сообщил "Интерфаксу" член президиума совета Максим Знак.

Местонахождение этих сотрудников совета неизвестно.

В понедельник утром портал TUT.by со ссылкой на очевидцев сообщил, что "Колесникову утром 7 сентября возле Национального художественного музея неизвестные люди посадили в микроавтобус с надписью "Связь" и увезли в неизвестном направлении". Член президиума координационного совета Павел Латушко в свою очередь сообщил "Интерфаксу", что Колесникова, возможно, задержана.

В Беларуси почти месяц продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года.

Его основной соперник Светлана Тихановская через два дня после выборов уехала в Литву. Она заявила, что приняла решение уехать из республики самостоятельно. "Я знаю, что многие меня поймут, многие меня осудят, а многие возненавидят. Но знаете, не дай бог, оказаться перед таким выбором, перед которым оказалась я", - сказала Тихановская.

Однако ее соратники тогда заявили, что отъезду Тихановской в Литву предшествовало трехчасовое общение с сотрудниками силовых структур Белоруссии в кабинете главы ЦИК Лидии Ермошиной. Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Ольга Ковалькова, бывшая в то время доверенным лицом Тихановской, заявила, что Тихановскую вывезли из страны белорусские власти. "У Светланы не было выбора, белорусские власти вывезли ее из страны. Важно, что она жива и на свободе", - сказала Ковалькова.

Позднее президент Александр Лукашенко утверждал, что оказал содействие Тихановской в отъезде из республики по ее просьбе.

18 августа сторонники Тихановской создали Координационный совет с целью транзита власти в стране путем проведения новых выборов. Власти Беларуси считают этот орган неконституционным.

В минувшую субботу Ковалькова заявила, что ее вывезли из Беларуси в субботу тем же способом, что и Тихановскую. В пресс-службе координационного совета оппозиции "Интерфаксу" сообщили, что Ковалькова находится в Варшаве.