Политика

13:01 07.09.2020

Отвечать на вопросы о "Северном потоке 2" в связи с делом Навального еще рано - кабмин ФРГ

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Отвечать на вопросы о "Северном потоке 2" в связи с делом Навального еще рано - кабмин ФРГ

Представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что на вопросы о завершении строительства "Северного потока 2" в связи с делом об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального отвечать пока слишком рано.

"Сегодня слишком рано сообщать вам нашу совместную европейскую реакцию на этот счет", - сказал Зайберт журналистам в Берлине в понедельник.

По словам Зайберта, вопрос реакции на произошедшее с Навальным требует консультаций с европейскими партнерами ФРГ.

Теги: #северный_поток_2 #навальный #германия
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