Отвечать на вопросы о "Северном потоке 2" в связи с делом Навального еще рано - кабмин ФРГ

Представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что на вопросы о завершении строительства "Северного потока 2" в связи с делом об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального отвечать пока слишком рано.

"Сегодня слишком рано сообщать вам нашу совместную европейскую реакцию на этот счет", - сказал Зайберт журналистам в Берлине в понедельник.

По словам Зайберта, вопрос реакции на произошедшее с Навальным требует консультаций с европейскими партнерами ФРГ.