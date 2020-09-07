Политика

12:04 07.09.2020

Для изменения избирательного адреса переселенцам нужен только паспорт гражданина Украины - Минреинтеграции

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Для изменения избирательного адреса переселенцам нужен только паспорт гражданина Украины - Минреинтеграции

Для изменения избирательного адреса внутренне переселенным лицам нужен только паспорт гражданина Украины, сообщает Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

"Чтобы проголосовать на местных выборах 25 октября 2020 года, надо до 10 сентября 2020 года подать соответствующее заявление об изменении избирательного адреса. Заявление об изменении или определения своего избирательного адреса по месту фактического проживания можно подать в бумажной или электронной форме. Внутренне перемещенным лицам никаких документов, подтверждающих место фактического проживания избирателя, прилагать к заявлению не требуется", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.

В Минреинтеграции напоминают, что еще одна новация Избирательного кодекса – возможность определить свой избирательный адрес, если нет зарегистрированного места жительства.

"Например, это молодые люди с временно оккупированной территории, которые были зарегистрированы в общежитии своего учебного заведения, а после завершения были "выписаны" оттуда и не могут поставить себе отметку о регистрации в оккупированных частях Донецкой и Луганской областей и АР Крым", - отмечают в ведомстве.

Теги: #ордло #выборы
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