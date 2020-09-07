Политика

11:47 07.09.2020

Глава Житомирской ОГА заявляет, что незаконной добычи янтаря в регионе нет, и она будет легализована

2 мин читать
Глава Житомирской ОГА заявляет, что незаконной добычи янтаря в регионе нет, и она будет легализована

 Глава Житомирской областной государственной администрации Виталий Бунечко заявляет, что незаконной добычи янтаря в регионе сейчас нет, и она будет легализована.

"Когда пришел на должность, меня представляли, я получил несколько задач. Одно из них – янтарь. Я хочу сейчас официально заявить: незаконной добычи янтаря сейчас в Житомирской области нет! Я искренне благодарен коллегам правоохранителям, которые принципиально подошли к этому вопросу, и мы преодолели это позорное явление в Житомирской области. Сейчас Госгеокадастр готовит 23 участка, которые будут выставлены на аукцион, и я огромную надежду, что янтарь будет добываться в рамках закона", - сказал он в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Бунечко напомнил, что был принят закон об урегулировании добычи янтаря, он может быть не совершенен, но в него можно вносить изменения.

"И это даст возможность легализовать незаконную добычу янтаря. Мое мнение, как гражданина, что, например, указанные 23 участка купят точно не мы с вами, а те, кто раньше его нелегально добывал, легализуя полученные средства, выкупят те участки. И делать всё по закону, чтобы не оставлять кратеры, а делать рекультивацию земель, получать законно доходы, платить налоги", - указал он.

Как сообщалось, 19 декабря 2019 года Верховная Рада приняла в целом законопроект №2240 об урегулировании вопроса добычи янтаря, который предполагает введение единых разрешений на разведку с правом добычи янтаря сроком на пять лет на участки до 10 га через электронные аукционы ProZorro.


Полный текст интервью будет опубликован на главной странице агентства "Интерфакс-Украина".

Теги: #янтарь #бунечко #житомирская_область
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:00 07.09.2020
Глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко: власть не должна мешать, бизнес сам знает, что ему делать

Глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко: власть не должна мешать, бизнес сам знает, что ему делать

12:40 07.09.2020
Частный инвестор серьезно рассматривает возможность строительства международного аэропорта в Житомире – глава ОГА

Частный инвестор серьезно рассматривает возможность строительства международного аэропорта в Житомире – глава ОГА

11:42 07.09.2020
Глава Житомирской ОГА надеется, что регион не попадет в "красную зону", но готов обеспечить выполнение всех решений центральной власти

Глава Житомирской ОГА надеется, что регион не попадет в "красную зону", но готов обеспечить выполнение всех решений центральной власти

18:32 04.09.2020
Автодорожные тендеры в Житомирской и Черкасской областях законны и не зависят от смены руководства в областях

Автодорожные тендеры в Житомирской и Черкасской областях законны и не зависят от смены руководства в областях

12:37 28.08.2020
"Vodafone Украина" запустил сеть 4G в диапазоне 900 МГц в Житомирской области

"Vodafone Украина" запустил сеть 4G в диапазоне 900 МГц в Житомирской области

13:42 22.08.2020
В «Борисполе» у гражданина Китая обнаружили редкий янтарный камень

В «Борисполе» у гражданина Китая обнаружили редкий янтарный камень

16:21 01.08.2020
В Житомирской области на двух фермах произошли пожары, погибли около 30 козлят

В Житомирской области на двух фермах произошли пожары, погибли около 30 козлят

05:32 18.07.2020
Два участка для добычи янтаря на Ровенщине продали через онлайн-аукцион за более 100 млн грн

Два участка для добычи янтаря на Ровенщине продали через онлайн-аукцион за более 100 млн грн

10:05 28.06.2020
В Черноморском порту задержан грузовик, пытающийся незаконно перевезти через границу янтарь

В Черноморском порту задержан грузовик, пытающийся незаконно перевезти через границу янтарь

06:48 26.06.2020
В Ровенской области полицейские изъяли 142 килограмма незаконно добытого янтаря – полиция

В Ровенской области полицейские изъяли 142 килограмма незаконно добытого янтаря – полиция

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Глава МИД Украины Кулеба инициировал срочный разговор с главой МИД России Лавровым для обсуждения последних событий на Донбассе

Глава МИД ФРГ пригрозил Лукашенко новыми санкциями

Офис президента Украины о санкциях РФ: Рекомендуем вводить санкции сразу против всех наших граждан

В Украине стартовала избирательная кампания по местных выборам

Зеленский выступит на Генассамблее ООН в онлайн-формате запланировано на 23 сентября

ПОСЛЕДНЕЕ

Меркель пока не обсуждала с Путиным ситуацию с Навальным - кабмин ФРГ

В МВД Беларуси нет информации о предполагаемом задержании трех членов координационного совета оппозиции

Отвечать на вопросы о "Северном потоке 2" в связи с делом Навального еще рано - кабмин ФРГ

Премьер Украины называет приоритетами фондовый рынок и накопительные пенсии

Для изменения избирательного адреса переселенцам нужен только паспорт гражданина Украины - Минреинтеграции

Кулеба в ходе визита в Румынию обсудит убийство украинского военного и ситуацию с безопасностью на Донбассе

Великобритания и ЕС должны договориться о сделке по Brexit до 15 октября - Джонсон

Президент Бразилии подвергся критике за скептицизм в отношении вакцинации от COVID-19

Глава МИД Украины Кулеба инициировал срочный разговор с главой МИД России Лавровым для обсуждения последних событий на Донбассе

В ЕС обсуждают ответные меры на действия Турции в Средиземном море - глава МИД Франции

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА