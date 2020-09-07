Кулеба в ходе визита в Румынию обсудит убийство украинского военного и ситуацию с безопасностью на Донбассе

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе визита в Румынию обсудит с премьер-министром и главой МИД этой страны убийство украинского военного на Донбассе и ситуацию с безопасностью на востоке Украины.

"Уже сегодня и завтра буду говорить об убийстве украинского военного и ситуации с безопасностью на востоке Украины на встречах в Бухаресте. В частности, с моим румынским коллегой Богданом Ауреску, с премьер-министром Румынии Людовиком Орбаном и в выступлении перед всеми румынскими послами за рубежом", - написал Кулеба в Facebook в понедельник.

Он подчеркнул, что коварное убийство украинского военнослужащего, каждая смерть и ранение, не останутся безнаказанными.

"Отправляюсь сейчас в давно запланированный визит в Румынию. Но, честно говоря, мысленно совсем не там, а на линии фронта на востоке Украины, где вчера враги убили украинского воина, еще одного ранили. Коварное убийство украинского воина, каждая смерть и ранение, не останутся безнаказанными. Для достижения этой цели МИД работает с нашими международными партнерами. Дипломаты качественно делали, делают и будут делать свою работу по противодействию российской агрессии", - пояснил он.

На Донбассе в воскресенье, 6 сентября, во время обстрела со стороны российских наемников погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

7-8 сентября Кулеба посетит с рабочим визитом Румынию.