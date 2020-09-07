Политика

09:23 07.09.2020

Президент Бразилии подвергся критике за скептицизм в отношении вакцинации от COVID-19

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Президент Бразилии подвергся критике за скептицизм в отношении вакцинации от COVID-19

Президент Бразилии Жаир Болсонару, известный своим скептическим отношением к коронавирусу, вновь подвергся критике политиков и общественности в своей стране из-за того, что он не настаивает на массовой вакцинации населения от COVID-19, сообщает агентство Associated Press.

Так, Болсонару на этой неделе несколько раз выразил скептицизм относительно эффективности вакцин от коронавируса и массовой вакцинации. Сначала он заявил, что "никто не может заставить людей сделать вакцину", а затем сказал, что выступает против применения в Бразилии тех вакцин, клинические испытания которых не были проведены в стране, то есть, против вакцин иностранного производства.

"Они были испытаны в других странах, а не здесь, в Бразилии. Мы не можем безответственно вводить вакцину в организм людей", - сказал Болсонару в ходе трансляции на странице в Facebook.

В ответ на это губернатор штата Сан-Паулу Жоау Дориа, ранее поддерживавший Болсонару, но теперь ополчившийся на него, заявил, что безответственный подход - это отсутствие вакцинации в штате, ставшем эпицентром COVID-19 в Бразилии.

"Печально, что президент Бразилии в очередной раз подает пример отрицания", - сказал Дориа агентству. "Это (вакцинация - ИФ) должно быть обязательно, за исключением особых случаев или обстоятельств, связанных со здоровьем, которые оправдывают отказ от вакцины. Зараженный человек заражает других и делает возможной их смерть", - добавил он.

Дориа сам, как и Болсонару, переболел коронавирусом. Он отметил, что в штате Сан-Паулу, где проживают 46 млн человек и скончались порядка 30 тыс. от COVID-19, вакцинацию нельзя рассматривать как личное решение, и следует рассмотреть возможность применения вакцины, если она эффективна, вне зависимости от страны ее производства.

"Одной вакциной мы не сможем привить все население Бразилии. Нам нужно две, три, может, и четыре массово производимых вакцины. Если доказана эффективность, то неважно, какой она будет: китайской, русской, французской, американской или британской. Важно то, что это спасет жизни", - сказал губернатор.

В национальном совете здравоохранения - в одном из департаментов в министерстве здравоохранения Бразилии, также заявили, что руководству страны не следует высказываться против вакцинации.

"Право на личную свободу не является настолько абсолютным, чтобы стать выше коллективного благополучия", - заявили в совете.

Оппозиционная Партия трудящихся Бразилии заявила, что высказывания президента сеют атмосферу сомнения в отношении эффективности вакцин, которые будут разработаны в будущем.

С самого начала кризиса Болсонару выступил против карантина и других широких ограничительных мер, которые вводили губернаторы штатов по рекомендации экспертов в области здравоохранения. Он заявлял, что эти меры нанесут сильный урон экономике, оставив бразильцев без рабочих мест и средств к существованию.

Бразилия - одна из самых пострадавших от коронавируса стран мира, по показателям она уступает только США. На сегодняшний день там выявили более 4 млн случаев заражения COVID-19, около 125 тыс. человек скончались.

Теги: #коронавирус #бразилия #болсонару
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