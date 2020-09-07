Политика

00:20 07.09.2020

Глава МИД Украины Кулеба инициировал срочный разговор с главой МИД России Лавровым для обсуждения последних событий на Донбассе

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Глава МИД Украины Кулеба инициировал срочный разговор с главой МИД России Лавровым для обсуждения последних событий на Донбассе

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что инициировал срочный разговор с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым для обсуждения ситуации на Донбассе.

"Я инициировал срочный разговор с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым для обсуждения сложившейся ситуации (на Донбассе – ИФУ) и путей выхода из нее", – написал Кулеба на своей странице в Фейсбуке в воскресенье вечером.

Ранее сообщалось, что с начала суток воскресенья, 6 сентября, российские наемники на Донбассе дважды нарушили режим прекращения огня, в результате чего один украинский военнослужащий погиб, еще один получил ранения.

Теги: #лавров #донбасс #перемирие #кулеба #мид
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