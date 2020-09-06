Политика

17:40 06.09.2020

В ЕС обсуждают ответные меры на действия Турции в Средиземном море - глава МИД Франции

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В ЕС обсуждают ответные меры на действия Турции в Средиземном море - глава МИД Франции

Власти стран ЕС уже заявляли о возможных мерах в отношении Турции в связи с ее активностью в Средиземном море, сказал в воскресенье радиостанции France Inter глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

"(Я и мои коллеги обсуждали - ИФ) целый ряд ответных мер, которые мы можем предпринять в отношении Турции", - сказал он, не уточнив, о каких именно шагах идет речь.

Он пояснил, что нарастающий конфликт Турции с Грецией и Кипром станет основной темой обсуждения на заседании Европейского совета 24 - 25 сентября.

"У нас нет недостатка в вариантах, и он (президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - ИФ) знает это", - сказал Ле Дриан.

Также он призвал Эрдогана начать - до встречи Европейского совета - диалог по проблемам восточного Средиземноморья.

"Это задача турок продемонстрировать, что этот вопрос... можно обсуждать", - резюмировал министр.

В последние недели ситуация в восточном Средиземноморье осложнилась в связи с активизацией геологоразведочной деятельности Анкары в этом районе. Турция ведет нефтегазовую разведку в водах, которые Греция считает своей исключительной экономической зоной.

В конце июля министерство обороны Греции сообщало о начале совместных военных учений с Францией, Италией и Кипром в восточном Средиземноморье. В свою очередь в Анкаре обвиняли Париж в дестабилизации ситуации в Восточном Средиземноморье.

Теги: #ес #турция #франция #средиземное_море
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