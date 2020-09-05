Политика

18:47 05.09.2020

Глава МИД ФРГ пригрозил Лукашенко новыми санкциями

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Глава МИД ФРГ пригрозил Лукашенко новыми санкциями

Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что в случае отсутствия реакции белорусского президента Александра Лукашенко, ЕС может ввести новые санкции.

"Мы в ЕС не признаем результаты выборов и приняли решение о санкциях. Сейчас мы их реализуем. Если Лукашенко не отреагирует, будут новые санкции", - сказал министр в интервью изданию Bild am Sonntag.

В Беларуси с 9 августа продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года. Выборы состоялись 9 августа. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую - 10,12%. Всего в ходе акций протеста были задержаны около 7 тыс. человек. С 13 августа протесты начались на многих белорусских промпредприятиях. 17 августа Лукашенко допустил возможность проведения новых выборов главы государства после принятия новой Конституции.

Ранее Тихановская заявляла, что в результате применения силы в отношении протестующих как минимум семь человек погибли, десятки пропали без вести.

Теги: #маас #белорусь #фрг
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