Порошенко: санкции от России - как награда за оборону Украины

Санкции, введенные Россией против украинских депутатов – это как награда за защиту государственных интересов Украины, убежден пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко.

"Российская Федерация ввела персональные санкции против Петра Порошенко. Это как государственная награда. А кроме того, против Олега Синютки, против Степана Кубива и многих других патриотов. Это - как знак качества", - заявил он во время поездки в Дрогобич Львовской области, сообщает пресс-служба "Евросолидарности".

"Они пытались шесть лет нас напугать. Шесть лет, благодаря нашим с вами усилиям, мы сохранили Украину. Шесть лет мы разрушали их планы разорвать Украину и создать Новороссию. Шесть лет назад юноши и девушки, в том числе из Дрогобыча, ехали на Майдан для того, чтобы сохранить европейскую Украину. А потом прямо с Майдана на фронт для того, чтобы дать отпор российской агрессии, которая никак не может смириться с самим фактом существования нашего с вами независимого государства", - отметил Порошенко.

Он подчеркнул, что "Евросолидарность" и внутри страны продолжает держать оборону против пятой колонны Кремля и непрофессиональной власти, которая боится оппозиционных политиков больше, чем настоящих врагов Украины

"Против кого они борются? Кто для них враги? София Федина - потому что президент считает себя против нее пострадавшим. Он ее боится. Так мы же и не обещали легкой жизни, мы обещали, что фракция "Европейской Солидарности" и будет тем парламентским спецназом, который не даст нас затянуть за волосы в Российскую империю", - заявил Порошенко.

Как сообщалось, правительство РФ расширило список лиц, против которых вводятся санкции. Среди внесенных в санкционный список 43 украинских граждан пятый президент Украины Петр Порошенко, а также нардепы от "Европейской солидарности" - Ахтем Чийгоз, Михаил Забродский, София Федина ; от "Голоса" - Святослав Вакарчук, Кира Рудик, Сергей Рахманин, Ярослав Юрчишин; от "Батькивщины" - Валентин Наливайченко, Сергей Тарута, Михаил Волынец; нардеп Александр Сухов (группа "Довира") и другие.