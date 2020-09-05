Политика

15:26 05.09.2020

Офис президента Украины о санкциях РФ: Рекомендуем вводить санкции сразу против всех наших граждан

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Офис президента Украины о санкциях РФ: Рекомендуем вводить санкции сразу против всех наших граждан

Расширение Россией списка граждан Украины, против которых вводятся индивидуальные санкции, является попыткой отвлечения внимания и защиты ситуативных интересов, указывается в комментарии, обнародованном пресс-службой Офиса президента.

"Этот "технологический прием" со стороны РФ применен на фоне ряда скандальных событий - прежде всего, безусловного отравления оппозиционного лидера Алексея Навального и затянувшегося политического кризиса в Беларуси, которые резко ухудшают отношение мирового сообщества к самой Российской Федерации и заставляют мировое сообщество еще раз пересмотреть форматы отношений с РФ в сторону дальнейшего ужесточения и изоляции. Вполне возможно, что таким нехитрым образом, санкционно атакуя отдельных наших граждан, РФ пытается защищать свои ситуативные интересы и уменьшать информационное воздействие многочисленных негативных факторов на общественное мнение внутри страны", - подчеркивается в комментарии.

Однако, отмечают в Офисе президента, если применение ограничительных санкций касается принципиальных позиций, затрагивающих территориальную целостность и отношение к государству, оккупировавшему часть украинских территорий, то "по всем этим позициям мы абсолютно едины".

"И в таком случае рекомендуем вводить санкции сразу против всех наших парламентариев и даже против всех наших граждан. С целью экономии времени, необходимого для составления индивидуальных санкционных списков. Так будет честно и справедливо", - предлагается в комментарии.

"Если же имеет место очередная попытка поиграть в различные манипуляции накануне очередных выборов у нас (что, естественно, исключать нельзя, учитывая склонность РФ к глобальным медийно-пропагандистским провокациям) и подыграть определенным политическим группам, то, к сожалению для российской стороны, все подобные манипуляции мы прекрасно умеем читать и они абсолютно не влияют на наше внутреннее политическое здоровье", - заключили в Офисе президента.

Как сообщалось, правительство РФ расширило список лиц, против которых вводятся санкции. Среди внесенных в санкционный список 43 украинских граждан пятый президент Украины Петр Порошенко, а также нардепы от "Европейской солидарности" - Ахтем Чийгоз, Михаил Забродский, София Федина ; от "Голоса" - Святослав Вакарчук, Кира Рудик, Сергей Рахманин, Ярослав Юрчишин; от "Батькивщины" - Валентин Наливайченко, Сергей Тарута, Михаил Волынец; нардеп Александр Сухов (группа "Довира") и другие.

Теги: #рф #офис_президента #санкции
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