Политика

10:42 05.09.2020

В Украине стартовала избирательная кампания по местных выборам

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В Украине стартовала избирательная кампания по местных выборам

В Украине 5 сентября стартовал избирательный процесс местных выборов, назначенных на 25 октября 2020 года.

Как ранее сообщила Центральная избирательная комиссия Украины, дата начала кампании принята на заседании ЦИК 30 августа во исполнение требований Избирательного кодекса Украины.

"При этом принято во внимание Постановление Верховной Рады Украины от 15 июля 2020 года "О назначении очередных местных выборов в 2020 году", постановление ЦИК от 8 августа 2020 года №160 "О первых выборах депутатов сельских, поселковых, городских советов территориальных общин и соответствующих сельских, поселковых, городских голов 25 октября 2020", №161 "О невозможности проведения первых выборов депутатов отдельных сельских, поселковых, городских советов Донецкой и Луганской областей и соответствующих сельских, поселковых, городских голов 25 октября 2020 года" и от 14 августа 2020 года №176 "О назначении первых выборов депутатов районных советов на 25 октября 2020 года", - говорится в сообщении.

Кроме того, Комиссия внесла изменения в свое постановление от 8 августа 2020 года №163 "О календарном плане основных организационных мероприятий по подготовке и проведению местных выборов 25 октября 2020 года", изложив указанный календарный план в новой редакции.

Теги: #украина #выборы
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