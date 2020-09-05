Любые шаги в отношении Беларуси должны быть рассчитанными и эффективными, а не просто лозунгами

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркивает, что любые шаги и решения в отношении Беларуси и ситуации в этой стране должны быть рассчитанными и эффективными, а не просто лозунгами.

"Мы готовы к самым жестким ударам, но каждый удар должен быть четко рассчитан. Я недавно четко публично заявил, что на каждое действие Беларуси мы будем отвечать симметрично, если они будут действовать недружественно в отношении нас. У нас есть четкая политика, я нахожусь в постоянном контакте с нашими партнерами, чтобы предпринимать те шаги, которые действительно нанесут максимальный удар по тем, кто действует наперекор интересам Украины. В том числе, на санкционном треке", - сказал он в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" в пятницу.

Кулеба указал, что по вопросу санкций в отношении руководства Беларуси в ЕС продолжается дискуссия. "Я разговариваю с европейскими партнерами, говорил со США, со своим немецким коллегой. Поверьте мне, мы все понимаем, что происходит, и планируем свои действия, чтобы они были эффективными, а не просто лозунгами", - отметил он.