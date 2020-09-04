Кулеба в Совете Безопасности ООН: для восстановления стабильности в Беларуси нужны диалог и уважение прав человека

Ключевыми факторами для стабилизации ситуации в Беларуси являются диалог и уважение к правам человека, уверен министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"В нынешних условиях, уважение к правам человека и диалог составляют две основных предпосылки восстановления стабильности в Беларуси", - заявил Кулеба на неформальном заседании Совета Безопасности ООН, которое проводилось по формуле Арріа, сообщает пресс-служба МИД Украины.

Он напомнил, что 10 августа страны Люблинского треугольника сделали заявление, как только власти Беларуси прибегла к насилию против мирных протестующих. Украина, Польша и Литва выразили общее глубокое беспокойство эскалацией ситуации в Беларуси, призвали белорусские власти воздержаться от применения силы, освободить из-под стражи задержанных в ходе протестов, а также предложили содействие в налаживании диалога. Однако этот совместный призыв не был услышан, а власти Беларуси применили и продолжают применять неоправданное и неприемлемое насилие к гражданам, которые участвуют в протестах, в результате чего многие из них пострадали. Тысячи людей были задержаны, продолжились притеснения прав и свобод граждан, включая право на мирные собрания и свободой слова.

Это, в свою очередь, побудило Украину поставить на паузу все контакты с Беларусью на высоком и самом высоком уровнях, и вызвать посла Украины в Беларуси в Киев для консультаций.

"Освобождение всех задержанных может начать диалог между властью и гражданским обществом, инициировать поиск компромиссов. Следующим шагом может стать объявление новых выборов, которые должны быть проведены демократическим способом и с беспрепятственным участием международных наблюдателей, в первую очередь, с ОБСЕ/БДИПЧ ", - отметил Кулеба.

Украина, подчеркнул министр, приветствует совместное предложение нынешнего Албанского и будущего Шведского председательства в ОБСЕ о проведении их визита в Беларусь для встречи с представителями власти и оппозиции и содействия диалогу.

"Мы призываем власти Беларуси к конструктивному привлечению к этим усилиям", - отметил он.

Кулеба также заявил, что Украина никогда не вмешивалась и не будет вмешиваться во внутренние дела Беларуси.

"Надеюсь, что каждая страна - прежде всего, это касается Российской Федерации - придерживаться такой же позиции и воздержится от любых действий, включая военным вторжением, которые способны еще больше дестабилизировать ситуацию в Беларуси", - добавил он.

Также министр отметил, что Украина готова помочь Беларуси преодолеть нынешний кризис без ослабления ее суверенитета и независимости. Он подчеркнул, что стабильное и демократическое развитие Беларуси имеет ключевое значение не только для граждан Беларуси, но и для соседней Украины и Европы в целом.