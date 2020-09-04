Политика

19:02 04.09.2020

Кулеба 9 сентября совершит рабочий визит в Португалию

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Кулеба 9 сентября совершит рабочий визит в Португалию

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 9 сентября 2020 года посетит с рабочим визитом Португальскую Республику, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

"Программа визита предусматривает переговоры с министром иностранных дел Португалии Аугушту Сантушем Силвой, встречи с председателем комитета по иностранным делам и по вопросам португальских громад Ассамблеи Республики (парламента) Португалии Сержиу Пинту, министром по делам экономики и цифровизации Педру Виейра, а также представителями деловых кругов Португалии. Планируется отдельная встреча в Лиссабоне с украинской общиной", - указывается в сообщении.

Также в рамках визита запланировано подписание Дорожной карты украинско-португальских отношений на 2020-2022 годы.

Теги: #министр #визит #португалия
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