Политика

18:36 04.09.2020

Зеленский выступит на Генассамблее ООН в онлайн-формате запланировано на 23 сентября

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Зеленский выступит на Генассамблее ООН в онлайн-формате запланировано на 23 сентября

Президент Украины Владимир Зеленский выступит 23 сентября на Генеральной ассамблее ООН, которая в этом году пройдет в онлайн-формате.

"Несмотря на пандемию коронавируса в мире и отмену большого количества мероприятий, Генеральная Ассамблея ООН состоится в онлайн-формате. В частности, в настоящее время ООН подготовила предварительную таблицу выступлений глав государств и правительств онлайн на общих дебатах 75-й сессии Генассамблеи 22-29 сентября. Выступление президента Украины Владимира Зеленского запланировано на 23 сентября, оно состоится во второй половине дня", - сообщила агентству "Интерфакс-Украина" пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель.

Теги: #зеленский #оон
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