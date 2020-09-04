Депутаты предлагают юридически урегулировать "удаленку"

Группа из 32 народных депутатов предлагает законодательно унормировать дистанционную и надомную формы работы.

Соответствующий законопроект №4051 об усовершенствовании правового регулирования дистанционной работы зарегистрирован в пятницу на сайте Рады, однако его текст пока отсутствует.

Среди прочего законопроект предлагает обеспечить сотруднику возможность совмещать дистанционную работу и работу в обычном режиме на рабочем месте, сообщили агентству "Интерфакс Украина" в парламентском комитете по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, который является профильным для данного законопроекта.

Депутаты также предлагают возложить на собственника или уполномоченный орган обязательства обеспечить безопасные условия работы и предусмотреть право работодателя при заключении трудового договора о дистанционной или надомной работе получать сведения о месте проживания или другом месте, где сотрудник по своему выбору будет выполнять рабочие обязанности.

При этом в комитете указали, что согласно законопроекту, сотрудник должен быть ознакомлен в письменной форме или через электронный документооборот с правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, локальными нормативными актами работодателя, оповещениями и другими документами. Также законопроект предлагает разрешить дистанционное ознакомление сотрудника с требованиями по охране труда, в частности по видеосвязи.

"Грамотное усовершенствование трудового законодательства может стимулировать переведение большого количества сотрудников с работы по договорам гражданско-правового характера на полноценные трудовые отношения с работодателем. Это обеспечит большую защищенность сотруднику в трудовом процессе", - сказала в комментарии агентству глава комитета Галина Третьякова.

В пояснительной записке к законопроекту со ссылкой на соцопросы указано, что более 35% сотрудников перешли на "удаленку" во время пандемии COVID-19.