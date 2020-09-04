Политика

17:31 04.09.2020

Кулеба 7-8 сентября совершит рабочий визит в Румынию

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Кулеба 7-8 сентября совершит рабочий визит в Румынию

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 7-8 сентября посетит с рабочим визитом Румынию, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

"В рамках визита состоятся переговоры министра иностранных дел Украины с главой внешнеполитического ведомства Румынии Богданом Ауреску", - указывается в сообщении.

Также запланированы встречи с премьер-министром Румынии Людовиком Орбаном, руководством комиссий румынского парламента, представителями украинской общины в Румынии, а также выступление в качестве почетного гостя на ежегодном совещании румынских дипломатов.

Главной целью визита является укрепление украинско-румынского сотрудничества в двусторонней и многосторонней сферах

Теги: #кулеба #румыния
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