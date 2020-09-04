До 10 сентября киевляне могут сменить избирательный адрес для голосования на местных выборах – руководитель аппарата КГГА

Граждане могут до 10 сентября включительно изменить избирательный адрес, чтобы реализовать свое право на местных выборах в столице, отметил руководитель аппарата Киевской городской государственной администрации (КГГА) Дмитрий Загуменный.

"Изменить свой избирательный адрес стало еще проще и удобнее, без очередей и справок. Достаточно обратиться в орган ведения Государственного реестра избирателей онлайн. Заявление в электронной форме можно передать в личный кабинет избирателя с использованием квалифицированной электронной подписи. А результаты рассмотрения заявления поступят на электронную почту. Главное - успеть изменить свой избирательный адрес до 10 сентября включительно", - сказал Загуменный.

Как сообщается на сайте КГГА, в Киеве создан городской координационный центр по решению вопросов обеспечения выполнения мер, определенных законодательством о выборах, по подготовке и проведению очередных выборов депутатов Киевского городского совета и Киевского городского головы, назначенных на 25 октября.

Как сообщалось, Центральная избирательная комиссия Украины объявила с 5 сентября 2020 года начало избирательного процесса местных выборов, назначенных на 25 октября 2020 года.