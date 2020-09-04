Политика

16:59 04.09.2020

До 10 сентября киевляне могут сменить избирательный адрес для голосования на местных выборах – руководитель аппарата КГГА

1 мин читать
До 10 сентября киевляне могут сменить избирательный адрес для голосования на местных выборах – руководитель аппарата КГГА

Граждане могут до 10 сентября включительно изменить избирательный адрес, чтобы реализовать свое право на местных выборах в столице, отметил руководитель аппарата Киевской городской государственной администрации (КГГА) Дмитрий Загуменный.

"Изменить свой избирательный адрес стало еще проще и удобнее, без очередей и справок. Достаточно обратиться в орган ведения Государственного реестра избирателей онлайн. Заявление в электронной форме можно передать в личный кабинет избирателя с использованием квалифицированной электронной подписи. А результаты рассмотрения заявления поступят на электронную почту. Главное - успеть изменить свой избирательный адрес до 10 сентября включительно", - сказал Загуменный.

Как сообщается на сайте КГГА, в Киеве создан городской координационный центр по решению вопросов обеспечения выполнения мер, определенных законодательством о выборах, по подготовке и проведению очередных выборов депутатов Киевского городского совета и Киевского городского головы, назначенных на 25 октября.

Как сообщалось, Центральная избирательная комиссия Украины объявила с 5 сентября 2020 года начало избирательного процесса местных выборов, назначенных на 25 октября 2020 года.

Теги: #адрес #кгга #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:59 04.09.2020
До 10 сентября киевляне могут сменить избирательный адрес для голосования на местных выборах – руководитель аппарата КГГА

До 10 сентября киевляне могут сменить избирательный адрес для голосования на местных выборах – руководитель аппарата КГГА

15:12 04.09.2020
В условиях пандемии на выборы нужны дополнительно 150-200 млн грн. – КИУ

В условиях пандемии на выборы нужны дополнительно 150-200 млн грн. – КИУ

14:51 04.09.2020
Катеринчук будет баллотироваться в мэры Киева

Катеринчук будет баллотироваться в мэры Киева

01:56 04.09.2020
В условиях пандемии на выборы нужны дополнительно 150-200 млн грн. – КИУ

В условиях пандемии на выборы нужны дополнительно 150-200 млн грн. – КИУ

17:27 03.09.2020
Нардеп Шахов пойдет на выборы мэра Киева от партии "Наш край"

Нардеп Шахов пойдет на выборы мэра Киева от партии "Наш край"

15:40 03.09.2020
Семиноженко, Куличенко и Червоненко идут на местные выборы в составе партии "Наш край"

Семиноженко, Куличенко и Червоненко идут на местные выборы в составе партии "Наш край"

13:04 03.09.2020
Ожидаем прохождения профессиональных, квалифицированных женщин в местные органы власти - замглавы Рады

Ожидаем прохождения профессиональных, квалифицированных женщин в местные органы власти - замглавы Рады

11:35 03.09.2020
Депутаты перед выборами посвятят неделю избирателям

Депутаты перед выборами посвятят неделю избирателям

10:55 03.09.2020
ОПЗЖ в Раде требует от Зеленского обеспечить местные выборы в 18 ОТГ на Донбассе

ОПЗЖ в Раде требует от Зеленского обеспечить местные выборы в 18 ОТГ на Донбассе

03:45 03.09.2020
Генпрокурор США не удивится попыткам России и КНР вмешаться в американские выборы

Генпрокурор США не удивится попыткам России и КНР вмешаться в американские выборы

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Разумков закрыл заседание Рады, следующее – 15 сентября

Встреча глав МИД Нормандского формата планируется в сентябре, после встречи советников лидеров – Кулеба

Финансирование сектора безопасности и обороны в бюджете 2021 года не может быть уменьшено – Данилов

В Офисе президента заявляют, что приняли к сведению информацию о судьях ОАСК, но давать оценку обвинениям не имеют права

Нардеп Шахов пойдет на выборы мэра Киева от партии "Наш край"

ПОСЛЕДНЕЕ

Кулеба 7-8 сентября совершит рабочий визит в Румынию

Кулеба обратился к мировым правозащитным организациям с просьбой следить за непредвзятостью судебного процесса над Маркивым

Кличко лучше других мэров выполнил свою предвыборную программу - КИУ

Если Россия отдаст контроль над границей на Донбассе хотя бы ОБСЕ, тогда можно говорить о каких-то прямых переговорах с ОРДЛО – Гармаш

Рада ратифицировала изменения в дополнительный протокол Конвенции о передаче осужденных

Генсек НАТО заявляет об отсутствии сомнений в том, что Навальный был отравлен веществом из семейства "Новичков"

Разумков закрыл заседание Рады, следующее – 15 сентября

Рада не поддержала выход Украины из соглашения СНГ о сотрудничестве в создании и использовании межгосударственной сети информационно-маркетинговых центров

Кулеба указал на необходимость введения санкций против РФ и пересмотр политики относительно "Северного потока-2" за отравление Навального

Гройсман призывает заключить соглашение на перспективную поставку вакцины от COVID-19, как это сделал ЕС

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА