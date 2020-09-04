Политика

15:58 04.09.2020

Кулеба обратился к мировым правозащитным организациям с просьбой следить за непредвзятостью судебного процесса над Маркивым

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Кулеба обратился к мировым правозащитным организациям с просьбой следить за непредвзятостью судебного процесса над Маркивым

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился к руководителям ведущих мировых правозащитных организаций с просьбой взять под личный мониторинг судебный процесс над украинским защитником, бойцом украинской Национальной гвардии Виталием Маркивым, сообщает посольство Украины в Италии.

"Принимая во внимание особый резонанс этого дела в Украине, Италии и за рубежом и учитывая, что он может представлять собой вызов основополагающим принципам верховенства права и прав человека, закрепленным в Европейской конвенции о правах человека, я считаю, что активисты-правозащитники должны уделить должное внимание апелляционному процессу в Апелляционном суде Милана", - цитирует посольство в Facebook слова Кулебы из его писем к руководителям ведущих мировых правозащитных организаций.

Министр напомнил, что Маркив был приговорен судом первой инстанции, судом Павии (Италия) к 24 годам лишения свободы за предполагаемую причастность к убийству итальянского фотографа Андреа Роккелли, погибшего в мае 2014 года на Донбассе в начале российской агрессии против Украины. По его словам, доверяя итальянской судебной системе и верховенству права, желая вернуть гражданину Украины достоинство и свободу, семья и защитники Виталия Маркива решили подать апелляцию в суд второй инстанции в Милане.

Украинский министр отметил, что многие юристы, а также правозащитники со всего мира считают, что решение итальянского суда о заключении Виталия Маркива было необоснованным и предвзятым.

"Считается, что никакие прямые и неопровержимые доказательства, доказывающие ответственность Виталия Маркива за смерть Андреа Роккелли, в суд не поступали, и обвинение в основном основывалось на публикациях российских пропагандистских СМИ. Более того, прокуроры и Суд отказались провести необходимые проверки и исследования предполагаемого места преступления, а также баллистическую экспертизу, установление и допрос причастных лиц и т. д.", - пояснил Кулеба.

Глава МИД Украины подчеркнул, что, кроме того, судебный процесс против Виталия Маркива с самого начала был ограничен давлением общественного мнения и предвзятостью в отношении гражданина Украины. "Даже тот фак

Теги: #кулеба #маркив #суд
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