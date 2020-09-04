Если Россия отдаст контроль над границей на Донбассе хотя бы ОБСЕ, тогда можно говорить о каких-то прямых переговорах с ОРДЛО – Гармаш

Если Российская Федерация отдаст контроль над границей на Донбассе хотя бы ОБСЕ, тогда можно будет говорить о возможности каких-то прямых переговоров украинской власти с отдельными районами Донецкой и Луганской областей, считает представитель ОРДО в ТКГ от Украины, журналист Сергей Гармаш.

"Москва хочет, чтоб мы вели переговоры напрямую с Донецком и Луганском? Хорошо, но пусть тогда РФ перестанет возить туда деньги, оружие и "отпускников". Пусть закроет границу, отдаст ее под контроль если не Украине, то ОБСЕ. Ведь даже планы такие уже разработаны. Тогда конфликт действительно станет внутренним и тогда нам априори придется разговаривать напрямую с Донецком и Луганском. Вернее теми, кто в них останется. Но пока Москва деньгами, оружием, людьми и средствами для промывки мозгов подпитывает этот конфликт, она не пойдет на мир с Украиной (не путать с перемирием на фронте). Не для того она тратит столько денег для поддержания войны, чтоб просто взять и подарить украинцам мир, стабильность и благополучие. Иначе, за 6 лет она могла сделать это уже 4380 раз…", - написал он в пятницу на своей странице в Фейсбук.

По его мнению, за шесть лет со времени подписания "Минска-1" нет реального результата по прекращению войны на Донбассе именно из-за того, что Россия не хочет брать на себя ответственность и вести реальный конкретный диалог о выходе из конфликта, потому что "она пока еще не заинтересована в окончании войны".

"Вчера на одном пророссийском канале меня спросили: "если Россию так раздражает ваше с Казанским (еще одним представителем ОРДО в ТКГ от Украины Денисом Казанским – ИФ) присутствие в делегации, может вам уйти, ради прогресса в переговорах?". Мы в делегации три месяца, до нас в Минске много было прогресса? И Россию раздражает само существование независимой Украины, так может нам от независимости отказаться, чтоб Москва не нервничала?", - отметил он.

Гармаш подчеркнул, что его и Казанского пытаются сделать скандалистами, которые стоят на пути прогресса в достижении мира и обмена пленными. "Но не мы затыкаем рот своим оппонентам, не мы выключаем видеосвязь, и не мы нагло призываем главу чужой делегации "учить матчасть". Так что – не нужно путать причины и следствие. Не нужно добавлять хаоса в этот и без того доведенный до абсурда процесс, где люди, которые ничего не решают, делают вид, что они принимают решения, а те, кто им платит и снабжает оружием – изображают из себя посредников", - указал он.