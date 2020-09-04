Рада ратифицировала изменения в дополнительный протокол Конвенции о передаче осужденных
Верховная Рада ратифицировала протокол об изменениях в дополнительный протокол Конвенции о передаче осужденных лиц.
За соответствующий законопроект № 0050 проголосовали 274 народных депутатов.
Данный протокол Украина подписала 12 апреля 2018 года.
Как отмечается в пояснительных документах к законопроекту, ратификация протокола обеспечит сторонам возможность усовершенствовать порядок передачи осужденных лиц для отбывания наказания за совершение преступления в том государстве, гражданами которого они являются.