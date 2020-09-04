Политика

14:17 04.09.2020

Генсек НАТО заявляет об отсутствии сомнений в том, что Навальный был отравлен веществом из семейства "Новичков"

2 мин читать
Генсек НАТО заявляет об отсутствии сомнений в том, что Навальный был отравлен веществом из семейства "Новичков"

В Североатлантическом альянсе не сомневаются в том, что российский оппозиционер Алексей Навальный был отравлен веществом из семейства "Новичков", заявил на пресс-конференции в пятницу генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Германия проинформировала союзников о результатах исследований специальной лабораторией. Они доказывают, что, без сомнений, господин Навальный был отравлен с использованием нервно-паралитического вещества семейства "Новичок", - заявил Столтенберг.

Генсек НАТО призвал РФ в полной мере сотрудничать с Организацией по запрещению химоружия для проведения международного расследования в связи с отравлением Навального.

"Российское правительство должно в полной мере сотрудничать с ОЗХО по беспристрастному международному расследованию", - сказал он.

Генсек альянса отметил, что виновные в отравлении должны быть привлечены к ответственности.

Он также добавил, что российской стороне следует передать ОЗХО всю информацию о программе по работе над веществами группы "Новичок".

"Мы призываем Россию предоставить ОЗХО всю информацию о программе "Новичок", - отметил Столтенберг.

По его словам, ситуация с отравлением Навального - "это серьезное нарушение международных норм, которое требует международного ответа".

Навальному стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимацию омской больницы. С 22 августа по решению семьи он проходит лечение в клинике Charite в Берлине.

Российские медики установили, что возможной причиной состояния Навального стало нарушение углеводного обмена с обострением хронического панкреатита с нарушением внешне- и внутрисекреторной функции. Отравляющих веществ в организме оппозиционера российскими специалистами обнаружено не было.

В свою очередь германские врачи 24 августа заявили, что состояние оппозиционера было вызвано интоксикацией "субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы". Канцлер Германии Ангела Меркель 2 сентября заявила, что речь идет о нервнопаралитическом боевом веществе из группы "Новичок".

Семья и соратники Навального настаивают на версии об отравлении оппозиционера.

Теги: #рф #столтенберг #навальный #нато
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:27 04.09.2020
Российские наемники разблокировали работу КПВВ "Новотроицкое"

Российские наемники разблокировали работу КПВВ "Новотроицкое"

12:59 04.09.2020
Российские наемники не обстреливали украинские позиции на Донбассе с полуночи – Минобороны

Российские наемники не обстреливали украинские позиции на Донбассе с полуночи – Минобороны

12:49 04.09.2020
Кулеба указал на необходимость введения санкций против РФ и пересмотр политики относительно "Северного потока-2" за отравление Навального

Кулеба указал на необходимость введения санкций против РФ и пересмотр политики относительно "Северного потока-2" за отравление Навального

02:21 04.09.2020
Страны ЕС осуждают отравление Навального, оставляют за собой право на санкции

Страны ЕС осуждают отравление Навального, оставляют за собой право на санкции

20:44 03.09.2020
Столтенберг созывает 4 сентября совет НАТО на уровне послов в связи с ситуацией вокруг Навального

Столтенберг созывает 4 сентября совет НАТО на уровне послов в связи с ситуацией вокруг Навального

16:37 03.09.2020
Украина готова к жесткой реакции на недружественные действия Беларуси - Кулеба

Украина готова к жесткой реакции на недружественные действия Беларуси - Кулеба

15:42 03.09.2020
Для санкций ЕС против РФ по инциденту с Навальным необходимы результаты расследования - представитель Борреля

Для санкций ЕС против РФ по инциденту с Навальным необходимы результаты расследования - представитель Борреля

14:58 03.09.2020
Основанием для введения санкций против РФ по инциденту с Навальным должен стать результат расследования, утверждают в ЕС

Основанием для введения санкций против РФ по инциденту с Навальным должен стать результат расследования, утверждают в ЕС

14:28 03.09.2020
Лукашенко заявил о перехвате телефонного разговора, который свидетельствует о фальсификации информации об отравлении Навального

Лукашенко заявил о перехвате телефонного разговора, который свидетельствует о фальсификации информации об отравлении Навального

09:19 03.09.2020
Отравление Навального это доказательство того, что для Путина нет никаких «красных» линий - Порошенко

Отравление Навального это доказательство того, что для Путина нет никаких «красных» линий - Порошенко

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Разумков закрыл заседание Рады, следующее – 15 сентября

Встреча глав МИД Нормандского формата планируется в сентябре, после встречи советников лидеров – Кулеба

Финансирование сектора безопасности и обороны в бюджете 2021 года не может быть уменьшено – Данилов

В Офисе президента заявляют, что приняли к сведению информацию о судьях ОАСК, но давать оценку обвинениям не имеют права

Нардеп Шахов пойдет на выборы мэра Киева от партии "Наш край"

ПОСЛЕДНЕЕ

Рада ратифицировала изменения в дополнительный протокол Конвенции о передаче осужденных

Разумков закрыл заседание Рады, следующее – 15 сентября

Рада не поддержала выход Украины из соглашения СНГ о сотрудничестве в создании и использовании межгосударственной сети информационно-маркетинговых центров

Гройсман призывает заключить соглашение на перспективную поставку вакцины от COVID-19, как это сделал ЕС

Украина будет жесткими действиями реагировать на действия властей Беларуси, а не на слова - Кулеба

Встреча глав МИД Нормандского формата планируется в сентябре, после встречи советников лидеров – Кулеба

Лукашенко не будут вносить в санкционный список ЕС

"Евросолидарность" требует создания ВСК по расследованию причастности чиновников Украины к экстрадиции "вагнеровцев" из Беларуси в РФ

Президенту Украины не доверяют 49% украинцев, Раде - 75%, Кабмину – 72%, чиновникам - 78% - опрос

Глава Минобороны Ирака впервые побывал с визитом в Украине

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА