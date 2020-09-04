Генсек НАТО заявляет об отсутствии сомнений в том, что Навальный был отравлен веществом из семейства "Новичков"

В Североатлантическом альянсе не сомневаются в том, что российский оппозиционер Алексей Навальный был отравлен веществом из семейства "Новичков", заявил на пресс-конференции в пятницу генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Германия проинформировала союзников о результатах исследований специальной лабораторией. Они доказывают, что, без сомнений, господин Навальный был отравлен с использованием нервно-паралитического вещества семейства "Новичок", - заявил Столтенберг.

Генсек НАТО призвал РФ в полной мере сотрудничать с Организацией по запрещению химоружия для проведения международного расследования в связи с отравлением Навального.

"Российское правительство должно в полной мере сотрудничать с ОЗХО по беспристрастному международному расследованию", - сказал он.

Генсек альянса отметил, что виновные в отравлении должны быть привлечены к ответственности.

Он также добавил, что российской стороне следует передать ОЗХО всю информацию о программе по работе над веществами группы "Новичок".

"Мы призываем Россию предоставить ОЗХО всю информацию о программе "Новичок", - отметил Столтенберг.

По его словам, ситуация с отравлением Навального - "это серьезное нарушение международных норм, которое требует международного ответа".

Навальному стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимацию омской больницы. С 22 августа по решению семьи он проходит лечение в клинике Charite в Берлине.

Российские медики установили, что возможной причиной состояния Навального стало нарушение углеводного обмена с обострением хронического панкреатита с нарушением внешне- и внутрисекреторной функции. Отравляющих веществ в организме оппозиционера российскими специалистами обнаружено не было.

В свою очередь германские врачи 24 августа заявили, что состояние оппозиционера было вызвано интоксикацией "субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы". Канцлер Германии Ангела Меркель 2 сентября заявила, что речь идет о нервнопаралитическом боевом веществе из группы "Новичок".

Семья и соратники Навального настаивают на версии об отравлении оппозиционера.