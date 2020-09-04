Политика

13:59 04.09.2020

Рада не поддержала выход Украины из соглашения СНГ о сотрудничестве в создании и использовании межгосударственной сети информационно-маркетинговых центров

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Рада не поддержала выход Украины из соглашения СНГ о сотрудничестве в создании и использовании межгосударственной сети информационно-маркетинговых центров

Верховная Рада не поддержала выход из соглашения о сотрудничестве государств-участниц СНГ в создании, использовании и развитии межгосударственной сети информационно-маркетинговых центров для продвижения товаров и услуг на национальные рынки.

За соответствующий законопроект №0048 проголосовали 223 народных депутатов (для принятия необходимо минимум 226 голосов).

Соглашение было подписано 21 мая 2010 года в Санкт-Петербурге (РФ) и ратифицировано Верховной Радой 6 июля 2011 года.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, причиной выхода Украины из указанного соглашения является его неактуальность.

Теги: #верховная_рада #снг
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