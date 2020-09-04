Украина будет жесткими действиями реагировать на действия властей Беларуси, а не на слова - Кулеба

Украина будет жесткими действиями реагировать на действия властей Беларуси, а не на слова, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Когда я сказал о жестких действиях, мы будем жесткими действиями реагировать на действия Беларуси, а не на слова Беларуси. Мы видим, как нагнетается, к сожалению, с белорусской стороны, и с российской стороны риторика, выдвигаются какие-то абсолютно фантасмагорические версии и относительно вроде бы участия Украины в расшатывании ситуации в Беларуси, что, конечно, является неправдой, и фантасмагорические версии относительно отравления Навального. Риторики очень много. Мы четко реагируем на эти вещи", - сказал министр на онлайн-брифинге в пятницу.

По его словам, "на каждую риторику будет словесный ответ, а на каждое действие будет уже действенный ответ".

Как сообщалось, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью "Gazeta.ua" заявил, что Украина готова идти на жесткие шаги, если недружественные действия Беларуси будут продолжаться, и риски будут расти, даже дальше, чем вызов посла Украины на консультации.