Политика

12:43 04.09.2020

Гройсман призывает заключить соглашение на перспективную поставку вакцины от COVID-19, как это сделал ЕС

1 мин читать
Гройсман призывает заключить соглашение на перспективную поставку вакцины от COVID-19, как это сделал ЕС

Экс-премьер-министр Украины (2016-2019 гг.), Владимир Гройсман обращает внимание на недавно заключенную Европейским Союзом сделку на перспективную поставку 300 млн доз вакцины против COVID-19 с возможностью дополнительно приобрести еще 100 млн доз, но отмечает, что аналогичного соглашения в Украине по-прежнему нет.

"У нас должен быть 3-4-месячный запас всего необходимого - маски, дезинфекторы, лекарства... Мы должны заключить договор на перспективную вакцину. ЕС заключил такое соглашение! А где соглашение Украины?", - сказал Гройсман в эфире программы "Ну и неделя" на радио "Громадське".

Он напомнил, что не первый день Украина следит за негативными "рекордами" заболеваемости, и не первый месяц страна живет без четкого плана от действующего правительства, как пережить кризисные явления.

"Как только началась пандемия, я публично говорил о том, что нужно сделать, чтобы эффективно бороться с болезнью, поддержать врачей, людей и экономику. Я предлагал защитить людей на карантине. Я предлагал сделать реструктуризацию налоговых платежей для предпринимателей. За 6 месяцев я так и не увидел шагов правительства, которые назвал бы правильными", - отметил экс-премьер.

Теги: #гройсман #коронавирус #вакцина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:04 04.09.2020
Минздрав Украины вновь получил рекордное число подозрений на COVID-19

Минздрав Украины вновь получил рекордное число подозрений на COVID-19

12:45 04.09.2020
Минздрав ведет переговоры для закупки вакцин от COVID-19 после их регистрации - Степанов

Минздрав ведет переговоры для закупки вакцин от COVID-19 после их регистрации - Степанов

12:40 04.09.2020
Кличко: В Киеве 319 новых случаев коронавируса, 8 больных умерли, 59 - госпитализировали

Кличко: В Киеве 319 новых случаев коронавируса, 8 больных умерли, 59 - госпитализировали

12:39 04.09.2020
Две школы Киева перевели на дистанционное обучение из-за заболевания учителей коронавирусом - Кличко

Две школы Киева перевели на дистанционное обучение из-за заболевания учителей коронавирусом - Кличко

11:49 04.09.2020
В Италии госпитализировали заразившегося COVID-19 Берлускони

В Италии госпитализировали заразившегося COVID-19 Берлускони

11:19 04.09.2020
Минобразования Украины разработало алгоритм действий в случае подозрения COVID-19 у студентов или сотрудников вузов

Минобразования Украины разработало алгоритм действий в случае подозрения COVID-19 у студентов или сотрудников вузов

11:09 04.09.2020
В Сеуле продлили ограничения на работу ресторанов и кафе из-за коронавируса

В Сеуле продлили ограничения на работу ресторанов и кафе из-за коронавируса

10:56 04.09.2020
Киевский лабораторный центр прекратит обследование частных лиц на COVID-19

Киевский лабораторный центр прекратит обследование частных лиц на COVID-19

10:30 04.09.2020
В ВСУ за минувшие сутки 42 новых случая заболевания COVID-19

В ВСУ за минувшие сутки 42 новых случая заболевания COVID-19

09:44 04.09.2020
Количество болеющих COVID-19 выросло в 21 области Украины и Киеве

Количество болеющих COVID-19 выросло в 21 области Украины и Киеве

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Встреча глав МИД Нормандского формата планируется в сентябре, после встречи советников лидеров – Кулеба

Финансирование сектора безопасности и обороны в бюджете 2021 года не может быть уменьшено – Данилов

В Офисе президента заявляют, что приняли к сведению информацию о судьях ОАСК, но давать оценку обвинениям не имеют права

Нардеп Шахов пойдет на выборы мэра Киева от партии "Наш край"

Гетманцев вызывает министра финансов на заседание профильного комитета Рады

ПОСЛЕДНЕЕ

Кулеба указал на необходимость введения санкций против РФ и пересмотр политики относительно "Северного потока-2" за отравление Навального

Украина будет жесткими действиями реагировать на действия властей Беларуси, а не на слова - Кулеба

Встреча глав МИД Нормандского формата планируется в сентябре, после встречи советников лидеров – Кулеба

Лукашенко не будут вносить в санкционный список ЕС

"Евросолидарность" требует создания ВСК по расследованию причастности чиновников Украины к экстрадиции "вагнеровцев" из Беларуси в РФ

Президенту Украины не доверяют 49% украинцев, Раде - 75%, Кабмину – 72%, чиновникам - 78% - опрос

Глава Минобороны Ирака впервые побывал с визитом в Украине

Украина открыла посольство в Албании

Премьер Польши заявляет о бесполезности диалога Европы и России

Финансирование сектора безопасности и обороны в бюджете 2021 года не может быть уменьшено – Данилов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА