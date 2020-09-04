Гройсман призывает заключить соглашение на перспективную поставку вакцины от COVID-19, как это сделал ЕС

Экс-премьер-министр Украины (2016-2019 гг.), Владимир Гройсман обращает внимание на недавно заключенную Европейским Союзом сделку на перспективную поставку 300 млн доз вакцины против COVID-19 с возможностью дополнительно приобрести еще 100 млн доз, но отмечает, что аналогичного соглашения в Украине по-прежнему нет.

"У нас должен быть 3-4-месячный запас всего необходимого - маски, дезинфекторы, лекарства... Мы должны заключить договор на перспективную вакцину. ЕС заключил такое соглашение! А где соглашение Украины?", - сказал Гройсман в эфире программы "Ну и неделя" на радио "Громадське".

Он напомнил, что не первый день Украина следит за негативными "рекордами" заболеваемости, и не первый месяц страна живет без четкого плана от действующего правительства, как пережить кризисные явления.

"Как только началась пандемия, я публично говорил о том, что нужно сделать, чтобы эффективно бороться с болезнью, поддержать врачей, людей и экономику. Я предлагал защитить людей на карантине. Я предлагал сделать реструктуризацию налоговых платежей для предпринимателей. За 6 месяцев я так и не увидел шагов правительства, которые назвал бы правильными", - отметил экс-премьер.