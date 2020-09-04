Политика

11:47 04.09.2020

Лукашенко не будут вносить в санкционный список ЕС

2 мин читать
Лукашенко не будут вносить в санкционный список ЕС

Имя президента Беларуси Александра Лукашенко не будут вносить в санкционный список ЕС, сообщает немецкая газета Welt со ссылкой на собственные источники.

Против включения Лукашенко в разрабатываемый Евросоюзом санкционный список, по информации издания, выступила Германия при поддержке Франции и Италии.

По данным источников СМИ, эти страны считают, что переговорные каналы с Лукашенко должны оставаться открытыми при любых обстоятельствах.

Ранее на этой неделе в Брюсселе заявили, что пока невозможно назвать лиц и организации, которые войдут в санкционный список ЕС по Беларуси, отметив, что процедура подготовки санкций в отношении белорусских властей продолжается.

1 сентября в Минске прошли очередные массовые акции. Одной из наиболее многочисленных стала акция студентов нескольких вузов, которые намеревались передать в министерство образования петицию за отставку Лукашенко и справедливые выборы президента. Сообщалось о задержании части участников акции.

На этой неделе Латвия, Литва и Эстония обнародовали список граждан Беларуси, которым запрещен въезд в страны Балтии. В этот список, насчитывающий около 30 имен, включен Лукашенко.

В Беларуси уже почти месяц продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция объявленные результаты выборов не признала, считает их сфальсифицированными.

Всего в первые дни акций протеста были задержаны около 7 тыс. чел. К настоящему времени большая часть задержанных освобождена. На многих предприятиях прошли забастовки.

Теги: #ес #лукашенко #беларусь
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:42 04.09.2020
Украина будет жесткими действиями реагировать на действия властей Беларуси, а не на слова - Кулеба

Украина будет жесткими действиями реагировать на действия властей Беларуси, а не на слова - Кулеба

12:08 04.09.2020
Минцифры запускает информационный портал для поддержки беларусских специалистов по вопросам релокации

Минцифры запускает информационный портал для поддержки беларусских специалистов по вопросам релокации

02:21 04.09.2020
Страны ЕС осуждают отравление Навального, оставляют за собой право на санкции

Страны ЕС осуждают отравление Навального, оставляют за собой право на санкции

20:54 03.09.2020
Задержанного у здания МВД Беларуси журналиста отпустили после составления протокола

Задержанного у здания МВД Беларуси журналиста отпустили после составления протокола

17:57 03.09.2020
Современный художественный театр в Минске объявляет забастовку

Современный художественный театр в Минске объявляет забастовку

17:47 03.09.2020
Госсекретарь Помпео потребовал от Беларуси освободить политзаключенного Виталия Шклярова

Госсекретарь Помпео потребовал от Беларуси освободить политзаключенного Виталия Шклярова

17:06 03.09.2020
МИД об обвинениях Украины во вмешательстве в дела Беларуси: Не надо искать врагов там, где их нет

МИД об обвинениях Украины во вмешательстве в дела Беларуси: Не надо искать врагов там, где их нет

16:37 03.09.2020
Украина готова к жесткой реакции на недружественные действия Беларуси - Кулеба

Украина готова к жесткой реакции на недружественные действия Беларуси - Кулеба

15:49 03.09.2020
Белорусские оппозиционеры Ковалькова и Дылевский получили еще по 15 суток ареста

Белорусские оппозиционеры Ковалькова и Дылевский получили еще по 15 суток ареста

15:42 03.09.2020
Для санкций ЕС против РФ по инциденту с Навальным необходимы результаты расследования - представитель Борреля

Для санкций ЕС против РФ по инциденту с Навальным необходимы результаты расследования - представитель Борреля

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Встреча глав МИД Нормандского формата планируется в сентябре, после встречи советников лидеров – Кулеба

Финансирование сектора безопасности и обороны в бюджете 2021 года не может быть уменьшено – Данилов

В Офисе президента заявляют, что приняли к сведению информацию о судьях ОАСК, но давать оценку обвинениям не имеют права

Нардеп Шахов пойдет на выборы мэра Киева от партии "Наш край"

Гетманцев вызывает министра финансов на заседание профильного комитета Рады

ПОСЛЕДНЕЕ

Кулеба указал на необходимость введения санкций против РФ и пересмотр политики относительно "Северного потока-2" за отравление Навального

Гройсман призывает заключить соглашение на перспективную поставку вакцины от COVID-19, как это сделал ЕС

Встреча глав МИД Нормандского формата планируется в сентябре, после встречи советников лидеров – Кулеба

"Евросолидарность" требует создания ВСК по расследованию причастности чиновников Украины к экстрадиции "вагнеровцев" из Беларуси в РФ

Президенту Украины не доверяют 49% украинцев, Раде - 75%, Кабмину – 72%, чиновникам - 78% - опрос

Глава Минобороны Ирака впервые побывал с визитом в Украине

Украина открыла посольство в Албании

Премьер Польши заявляет о бесполезности диалога Европы и России

Финансирование сектора безопасности и обороны в бюджете 2021 года не может быть уменьшено – Данилов

В Офисе президента заявляют, что приняли к сведению информацию о судьях ОАСК, но давать оценку обвинениям не имеют права

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА