Политика

09:57 04.09.2020

Глава Минобороны Ирака впервые побывал с визитом в Украине

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Глава Минобороны Ирака впервые побывал с визитом в Украине

Министры обороны Украины и Ирака – Андрей Таран и Джума Инад Саадун Аль-Джубури – в Киеве подписали Меморандум о взаимопонимании в сфере военного сотрудничества между оборонными ведомствами двух стран. "Подписание Меморандума даст возможность продолжить взаимовыгодное сотрудничество между оборонными ведомствами двух стран, усилить партнерские отношения и обеспечить реализацию проектов в сферах, которые составляют взаимовыгодный интерес", - сообщила пресс-служба Минобороны Украины.

Как отмечается, 3 сентября Украину с официальным визитом посетила делегация оборонного ведомства Ирака. Это первый визит руководителя Минобороны Ирака в Украину.

Министры обороны Украины и Ирака провели двухсторонние переговоры. Стороны "подчеркнули значительный потенциал партнерства относительно обмена опытом ведения боевых действий, сотрудничества по направлению военного образования".

Теги: #ирак #украина
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