Политика

20:53 03.09.2020

Украина открыла посольство в Албании

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Украина открыла посольство в Албании

Украина открыла свое посольство в Албании, дипломатическую миссию возглавил Владимир Шкуров.

Как сообщается на сайте Министерства иностранных дел Украины, Шкуров вручил верительные грамоты президенту Албании Илиру Мете (Ilir Meta) 1 сентября.

"Открытие посольства является историческим событием как для Украины, так и для Албании, что позволит реализовать в полной мере потенциал наших двусторонних отношений", - отметил посол Украины.

Стороны обсудили взаимодействие в международных организациях, развитие политического диалога, туризма, усиление экономического сотрудничества и межчеловеческих контактов.

Шкуров поблагодарил албанскую сторону за ее поддержку Украины в противодействии российской агрессии. В свою очередь, президент Албании раз подтвердил позицию албанской стороны по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. Мета также передал приглашение президенту Украины Владимиру Зеленскому приглашение осуществить официальный визит в Албанию.

По данным МИД, дипломатические отношения между Украиной и Албанией были установлены 13 января 1993 года.

2 июля 2020 года вновь временный поверенный в делах Албании в Украине Фатион Пени вручил дипломатическую ноту албанской стороны об открытии дипломатического представительства Албании в Украине.

По данным Государственной службы статистики Украины, за 9 месяцев 2019 года совокупный объем внешнеторгового оборота (товары и услуги) с Албанией составил почти $22 млн и увеличился по сравнению с 9 месяцами 2018 года на 15,8%. В частности, экспорт составил около $19,8 млн, а импорт – $2,2 млн. Положительное для Украины сальдо составило $17,6 млн.

Теги: #албания #посольство
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