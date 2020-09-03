Политика

19:52 03.09.2020

Премьер Польши заявляет о бесполезности диалога Европы и России

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Премьер Польши заявляет о бесполезности диалога Европы и России

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что пришло время для того, чтобы Европа осознала враждебность российских властей.

"Грузия - 2008, Крым и Донбасс - с 2014, МН17, Солсбери - 2018, Берлин - 2019, Навальный - 2020. Сколько еще звонков нам еще необходимо для того, чтобы, наконец, осознать, что мы имеем дело с враждебным режимом?" - написал Моравецкий в своем твиттере.

"Диалог, партнерство, компромисс - для них это чуждые слова. Время сделать выводы", - добавил он.

Теги: #обвинение #россия #польша #премьер
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