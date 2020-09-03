В Офисе президента заявляют, что приняли к сведению информацию о судьях ОАСК, но давать оценку обвинениям не имеют права

Конституция Украины устанавливает четкое разделение власти на законодательную, исполнительную и судебную, и президент Украины не имеет права или обязанности давать оценку решению судов или обвинениям против судей, заявляют в Офисе президента в ответ на требования к главе государству отреагировать на обвинения против судей Окружного административного суда города Киева.

"Даже если рассматривать полномочия президента в пределах теоретической концепции так называемых скрытых полномочий (inherent powers), которые не выписаны в Конституции, все равно кажется сомнительным требование к президенту предоставлять такую оценку", - говорится в комментарии Офиса главы государства, распространенном в четверг.

Также президент не может отменять действие презумпции невиновности в отношении отдельных лиц; он может, как и любой гражданин в государстве, поделиться своими впечатлениями об определенной резонансной информации, но не более, говорится в сообщении.

При этом в Офисе президента отмечают, что "приняли к сведению всю информацию о возможных нарушениях закона представителями судебной ветви власти, а также по рассмотрению соответствующих обвинений в Высшем совете правосудия". "Надеемся, что расследование такой громкого дела поможет установить все истинные обстоятельства", - говорится в комментарии.

Также в Офисе главы государства подчеркнули, что судебная реформа остается приоритетом для государства, но обратили внимание на то, что "действующие конституционные инструменты защиты независимости судей и разделения властей на законодательную, исполнительную и судебную значительно ограничивают возможности не только президента, но и Верховной Рады реализовать те желания об увольнении судей и радикальной перестройки судебной системы, которые выражает часть нашего общества".

Ранее в четверг под стенами Офиса президента на ул.Банковой в центре Киева прошел митинг ряда общественных организаций с требованием к президенту Владимиру Зеленскому ликвидировать ОАСК ввиду того, что против его руководства и ряда судей открыто уголовное дело о захвате государственной власти.