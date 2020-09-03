Политика

16:48 03.09.2020

Часть по безопасности в Минских договоренностях начала действовать, но ещё не выполнена – Кулеба

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Часть по безопасности в Минских договоренностях начала действовать, но ещё не выполнена – Кулеба

 Российские наемники на Донбассе должны прекратить фортификационные работы, которые проводятся в период перемирия, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Начала действовать (часть по безопасности в Минских договоренностях - ИФ), но еще не выполнена. Прекращение огня должно быть устойчивым. Враг продолжает фортификационные работы, роют окопы - это тоже следует прекратить. За дни перемирия нет раненых и убитых в бою, и это огромное достижение. Но должны убедиться, что это действительно новая реальность. А не ее имитация", - сказал министр в интервью, опубликованном в четверг на сайте "Gazeta.ua".

Теги: #кулеба #оос #минские_соглашения #мид
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