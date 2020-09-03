Рада в 1-м чтении поддержала поправки в госбюджет-2020

Верховная Рада приняла за основу законопроект №3991, который предлагает увеличить максимально допустимую величину местных заимствований на ремонт и строительство автодорог до 30% объема субвенции из госбюджета на эти цели.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за законопроект в первом чтении проголосовали 240 народных депутатов при необходимых 226 голосах.

Законопроект также предлагает увеличить доходную часть госбюджета на 750 млн грн - до 978,925 млрд грн, и на столько же расходную - до 1,269 трлн грн, свидетельствует текст законопроекта.

Предполагается, что доходная часть будет увеличена за счет неналоговых поступлений.

Таким образом, проект закона предлагает увеличить расходы на Министерство внутренних дел, Министерство энергетики, Государственное агентство автодорог, Министерство юстиции, Государственное бюро расследования, областные госадминистрации.

В то же время - предусматривает на 2,16 млрд грн сокращение расходов на Министерство соцполитики на финансирование субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг, а также сокращает расходы Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов на финансирование программы по управлению в сфере защиты окружающей среды и природных ресурсов.

"В целом законопроект предлагает унормировать финансовое обеспечение ряда важных министерств, направлений по развитию нашей страны, обеспечение фонда оплаты труда райгосадминистраций... на компенсацию выплат уволенным в связи сокращением предельной численности сотрудникам, выплаты денежного обеспечения военнослужащим и пограничникам, избежание дефицита средств на питание осужденных в тюрьмаъх, введение системы автофиксации нарушений автодорожного транспорта", – сказал народный депутат из фракции "Слуга народа", замглавы бюджетного комитета Александр Трухин, представляя документ в парламенте.