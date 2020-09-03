Политика

14:12 03.09.2020

Рада в 1-м чтении поддержала поправки в госбюджет-2020

2 мин читать
Рада в 1-м чтении поддержала поправки в госбюджет-2020

Верховная Рада приняла за основу законопроект №3991, который предлагает увеличить максимально допустимую величину местных заимствований на ремонт и строительство автодорог до 30% объема субвенции из госбюджета на эти цели.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за законопроект в первом чтении проголосовали 240 народных депутатов при необходимых 226 голосах.

Законопроект также предлагает увеличить доходную часть госбюджета на 750 млн грн - до 978,925 млрд грн, и на столько же расходную - до 1,269 трлн грн, свидетельствует текст законопроекта.

Предполагается, что доходная часть будет увеличена за счет неналоговых поступлений.

Таким образом, проект закона предлагает увеличить расходы на Министерство внутренних дел, Министерство энергетики, Государственное агентство автодорог, Министерство юстиции, Государственное бюро расследования, областные госадминистрации.

В то же время - предусматривает на 2,16 млрд грн сокращение расходов на Министерство соцполитики на финансирование субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг, а также сокращает расходы Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов на финансирование программы по управлению в сфере защиты окружающей среды и природных ресурсов.

"В целом законопроект предлагает унормировать финансовое обеспечение ряда важных министерств, направлений по развитию нашей страны, обеспечение фонда оплаты труда райгосадминистраций... на компенсацию выплат уволенным в связи сокращением предельной численности сотрудникам, выплаты денежного обеспечения военнослужащим и пограничникам, избежание дефицита средств на питание осужденных в тюрьмаъх, введение системы автофиксации нарушений автодорожного транспорта", – сказал народный депутат из фракции "Слуга народа", замглавы бюджетного комитета Александр Трухин, представляя документ в парламенте.

Теги: #бюджет #рада
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:31 03.09.2020
Рада приняла в 1-м чтении два законопроекта из пакета проектов законов о привлечении инвестиций

Рада приняла в 1-м чтении два законопроекта из пакета проектов законов о привлечении инвестиций

13:04 03.09.2020
Ожидаем прохождения профессиональных, квалифицированных женщин в местные органы власти - замглавы Рады

Ожидаем прохождения профессиональных, квалифицированных женщин в местные органы власти - замглавы Рады

11:38 03.09.2020
Рада разблокировала ратификацию меморандума с ЕС на получение EUR1,2 млрд

Рада разблокировала ратификацию меморандума с ЕС на получение EUR1,2 млрд

11:35 03.09.2020
Депутаты перед выборами посвятят неделю избирателям

Депутаты перед выборами посвятят неделю избирателям

11:22 03.09.2020
С начала пандемии бюджет Киева недополучил более 1 млрд грн плановых поступлений – Кличко

С начала пандемии бюджет Киева недополучил более 1 млрд грн плановых поступлений – Кличко

10:48 03.09.2020
Государство может выделить почти 3,3 млрд грн на закупку вагонов для "Укрзализныци" и 1,2 млрд на модернизацию инфраструктуры – глава УЗ

Государство может выделить почти 3,3 млрд грн на закупку вагонов для "Укрзализныци" и 1,2 млрд на модернизацию инфраструктуры – глава УЗ

20:42 02.09.2020
Комитет Рады по вопросам организации власти заслушает замглавы украинской делегации ТКГ Фокина - Качура

Комитет Рады по вопросам организации власти заслушает замглавы украинской делегации ТКГ Фокина - Качура

11:32 02.09.2020
Рада в первом чтении одобрила порядок создания ВГА в ОТГ, если ЦИК сочтет невозможным проведение там местных выборов – 240 голосов

Рада в первом чтении одобрила порядок создания ВГА в ОТГ, если ЦИК сочтет невозможным проведение там местных выборов – 240 голосов

23:06 29.08.2020
Рада адаптирует закон о НАБУ с решением КС о неконституционности назначения директора НАБУ Сытника

Рада адаптирует закон о НАБУ с решением КС о неконституционности назначения директора НАБУ Сытника

22:38 29.08.2020
Рада вероятно отрицательно ответит на обращение Кравчука о приведении постановления о местных выборах в соответствие с минскими соглашениями

Рада вероятно отрицательно ответит на обращение Кравчука о приведении постановления о местных выборах в соответствие с минскими соглашениями

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Замглавы ОП о принудительном взыскании с ПриватБанка $350 млн: государство будет защищать свои интересы

Послы G7 в Украине подчеркивают необходимость прозрачного и политически нейтрального отбора руководителей украинских антикоррупционных учреждений

Лондон настаивает на объяснениях Москвы по случившемуся с Навальным

Меркель считает Навального жертвой преступления

Зеленский собрал срочное совещание по лесным пожарам на Харьковщине и Луганщине

ПОСЛЕДНЕЕ

Замглавы ОП о принудительном взыскании с ПриватБанка $350 млн: государство будет защищать свои интересы

Рада должна поддержать белорусов в их борьбе за справедливость – нардеп от "Голоса" Рудик

Послы G7 в Украине подчеркивают необходимость прозрачного и политически нейтрального отбора руководителей украинских антикоррупционных учреждений

Отравление Навального это доказательство того, что для Путина нет никаких «красных» линий - Порошенко

Глава Еврокомиссии призвала привлечь к ответственности виновных в отравлении Навального

Лондон настаивает на объяснениях Москвы по случившемуся с Навальным

США планируют вводить санкции против участников подавления протестов в Беларуси - Помпео

Главы МИД Украины и Польши призвали не политизировать общее историческое прошлое

Рабочая группа подготовит изменения в закон “О доступе к публичной информации” - нардеп Кравчук

Меркель считает Навального жертвой преступления

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА