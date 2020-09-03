Замглавы ОП о принудительном взыскании с ПриватБанка $350 млн: государство будет защищать свои интересы

Государство будет защищать свои интересы в споре ПриватБанка (Киев) с компаниями братьев Суркисов о порядке принудительного исполнения решения суда от 2017 года об обязательстве ПриватБанка обслуживать их депозиты, задолженность по которым истцы оценивают в $350 млн, сообщила заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив.

"Относительно вчерашнего решения суда о принудительном взыскании с ПриватБанка почти 10 млрд грн(…)Хочу отметить, что государственный ПриватБанк является частью стабильной и прозрачной банковской системы. Показатели банка соответствуют нормативам Нацбанка и ожиданиям вкладчиков и государство будет защищать свои интересы и интересы граждан", – написала она в Facebook в четверг.

Как сообщалось, Печерский райсуд Киева 2 сентября полностью удовлетворил заявление компаний братьев Суркисов о порядке выполнения решения суда от 2017 года об обязательстве ПриватБанка обслуживать их депозиты, размешенные до национализации банка на его счетах кипрского филиала.

В соответствующем заявлении компании просили суд определить сумму, которую должен им выплатить ПриватБанк в рамках исполнения обязательств по обслуживанию депозитов. По оценкам истцов, обязательства банка составляют $350 млн (из них $102 млн – проценты, насчитанные по ставке 13% годовых).

Кроме того, компании просили суд предоставить возможность ГИС принудительно взыскать со счетов ПриватБанка соответствующие средства в случае отказа банка от их добровольного погашения.

Согласно позиции ПриватБанка, соответствующие договора оффшоров Суркисов на сегодня считаются выполненными, поскольку в 2016 году при проведении национализации они были обменены на акции дополнительной эмиссии в качестве депозитов связанных с банком лиц.

Как сообщалось ранее, правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение Нацбанка и бывших акционеров ПриватБанка, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения и влило в его итал свыше 155 млрд грн.