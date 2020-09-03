Политика

12:19 03.09.2020

Рада должна поддержать белорусов в их борьбе за справедливость – нардеп от "Голоса" Рудик

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Рада должна поддержать белорусов в их борьбе за справедливость – нардеп от "Голоса" Рудик

Украинский парламент должен поддержать белорусов в их борьбе за справедливость, считает лидер партии "Голос" Кира Рудик.

"Почему не слышно позиции Украины по этому поводу? К сожалению, ничего четкого не сказал президент. Но мы с вами – Верховная Рада, нас избирали свободные люди в свободной стране, они отдали нам голос, чтобы мы могли говорить от их имени. Так чего же мы с вами молчим?", - заявила Рудик на пленарном заседании в четверг в Киеве.

Народный депутат обратилась к коллегам из фракции "Слуга народа": "Президент не высказал четкой позиции по вопросу Беларуси, но вы представляете в парламенте не президента. Вы представляете в парламенте украинцев. Спросите у них, что именно вы представляете: поддержку террору или свободы?".

Она напомнила позицию партии "Голос", что выборы в Беларуси не состоялись.

"И мы как Верховная Рада должны четко и единогласно об этом заявить для того, чтобы высказать поддержку белорусам… Для того чтобы мы поддерживали свободу, а не тиранию".

Теги: #рудик #голос #беларусь
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