Политика

11:38 03.09.2020

Рада разблокировала ратификацию меморандума с ЕС на получение EUR1,2 млрд

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Рада разблокировала ратификацию меморандума с ЕС на получение EUR1,2 млрд

 Верховная Рада разблокировала ратификацию меморандума с ЕС на получение займа в EUR 1,2 млрд, не поддержав постановление№0063 об отмене принятия закона о ратификации соответствующего меморандума.

Это решение поддержали 48 народных депутатов при необходимых 226 голосах.

Как сообщалось, 23 июля этого года Украина и ЕС подписали в Брюсселе меморандум о предоставлении макрофинансовой помощи в рамках поддержки ЕС стран Европейской политики соседства, в частности, для Украины - на преодоление последствий коронакризиса.

Программа продлится 12 месяцев и предусматривает два транша по EUR600 млн, первый из которых будет выделен сразу после ратификации и вступления в силу международного договора. Второй транш будет выделен по итогам оценки Украиной мер по реформированию таких секторов, как управление финансами, верховенство права, улучшение бизнес-климата, а также по итогам секторальных реформ и реформ в сфере госпредприятий.

Верховная Рада ратифицировала меморандум и кредитное соглашение между Украиной и Европейским Союзом 25 августа.

Теги: #ратификация #ес #рада #займ
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