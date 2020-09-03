Рада разблокировала ратификацию меморандума с ЕС на получение EUR1,2 млрд

Верховная Рада разблокировала ратификацию меморандума с ЕС на получение займа в EUR 1,2 млрд, не поддержав постановление№0063 об отмене принятия закона о ратификации соответствующего меморандума.

Это решение поддержали 48 народных депутатов при необходимых 226 голосах.

Как сообщалось, 23 июля этого года Украина и ЕС подписали в Брюсселе меморандум о предоставлении макрофинансовой помощи в рамках поддержки ЕС стран Европейской политики соседства, в частности, для Украины - на преодоление последствий коронакризиса.

Программа продлится 12 месяцев и предусматривает два транша по EUR600 млн, первый из которых будет выделен сразу после ратификации и вступления в силу международного договора. Второй транш будет выделен по итогам оценки Украиной мер по реформированию таких секторов, как управление финансами, верховенство права, улучшение бизнес-климата, а также по итогам секторальных реформ и реформ в сфере госпредприятий.

Верховная Рада ратифицировала меморандум и кредитное соглашение между Украиной и Европейским Союзом 25 августа.