Политика

09:19 03.09.2020

Отравление Навального это доказательство того, что для Путина нет никаких «красных» линий - Порошенко

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Отравление Навального это доказательство того, что для Путина нет никаких «красных» линий - Порошенко

 Лидер партии "Европейская солидарность", народный депутат Украины Петр Порошенко называет отравление российского оппозиционера Алексея Навального "очередным подтверждением преступной сущности Кремля"

"Циничное покушение на убийство против лидера российской оппозиции с использованием химического оружия - это очередное подтверждение преступной сущности Кремля. Это доказательство того, что для Путина нет никаких «красных линий», никаких моральных предохранителей", - цитирует Порошенко сайт "Евросолидарности".

"Ради сохранения власти и продвижения своих неоимперских амбиций, российские власти готовы убивать любого, кто представляет угрозу путинскому авторитарному режиму. Отравление Навального - это пощечина апологетам пересмотра отношений Запада с Россией, восстановления «обычного положения дел» и любителям поискать стремлений к миру в глазах Путина", - заявил также Порошенко.

Он выразил надежду на то, что "за решительными и громкими декларациями демократический мир усилит санкционный режим против Кремля".

Теги: #порошенко #навальный #евросолидарность
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