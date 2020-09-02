Политика

20:42 02.09.2020

Комитет Рады по вопросам организации власти заслушает замглавы украинской делегации ТКГ Фокина - Качура

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Комитет Рады по вопросам организации власти заслушает замглавы украинской делегации ТКГ Фокина - Качура

Парламентский комитет по вопросам организации госвласти заслушает заместителя главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Витольда Фокина, заявляет заместитель главы комитета Александр Качура.

“Обратился к комитету по вопросам организации государственной власти и местного самоуправления с требованием пригласить Витольда Фокина на заседание комитета для получения пояснений и выработки общей позиции делегатов в ТКГ и Верховной Рады в части мирного урегулирования ситуации на Донбассе. Комитет принял решение провести внеочередное заседание. Встреча должна состояться уже на следующей неделе”, - написал Качура в своем Телеграмм-канале в среду вечером.

Теги: #фокин #комитет #ткг #рада
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