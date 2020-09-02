Политика

20:16 02.09.2020

Лондон настаивает на объяснениях Москвы по случившемуся с Навальным

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Лондон настаивает на объяснениях Москвы по случившемуся с Навальным

Британский премьер Борис Джонсон и глава МИД Доминик Рааб в среду выразили обеспокоенность заявлением Берлина об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального ядом группы "Новичок" и призвали российские власти дать необходимые пояснения.

"Возмутительно, что против Алексея Навального было использовано химическое оружие. Мы в Великобритании в первую очередь узнали о губительных последствиях использования "Новичка". Теперь российские власти должны объяснить, что же произошло с Навальным. Мы будем работать с международными партнерами над тем, чтобы правосудие восторжествовало", - написал Джонсон в своем твиттере.

"Глубоко обеспокоен тем, что Алексей Навальный отравлен "Новичком" - нервнопаралитическим веществом, использование которого привело к летальному исходу в Великобритании", - написал в свою очередь в твиттере Рааб.

"Российские власти имеют четкие основания дать ответ (на произошедшее - ИФ), и мы будем тесно работать с нашими международными партнерами с целью выявления виновных, чтобы привлечь их к ответственности", - добавил он.

Глава британского МИД также заявил о неприемлемости повторного использования запрещенного химического вещества, отметив, что "Россия должна сказать правду".

В среду, 2 сентября, власти Германии со ссылкой на лабораторию бундесвера объявили о том, что в организме Навального обнаружены следы яда из группы "Новичок", о котором впервые стало известно после отравления в Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в марте 2018 года. Ответственность за покушение на Скрипалей британские власти возложили на Россию. В Москве отвергают эти обвинения.

Представитель правительства Германии Штеффен Зайберт отметил, что Берлин сообщит о новых результатах обследований Навального партнерам по ЕС, НАТО и ОЗХО для обсуждения совместной "адекватной реакции".

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала российское правительство дать объяснения по ситуации с Навальным. По ее мнению, оппозиционер стал жертвой преступления, а яд группы "Новичок" в его организме определен точно.

Теги: #лондон #навальный #объяснение
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