Политика

19:35 02.09.2020

Рабочая группа подготовит изменения в закон “О доступе к публичной информации” - нардеп Кравчук

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Рабочая группа подготовит изменения в закон “О доступе к публичной информации” - нардеп Кравчук

Изменения в закон “О доступе к публичной информации” подготовит рабочая группа,в составе представителей комитетов Рады, министерств и экспертов, заявляет заместитель главы парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук (фракция “Слуга народа”).

“Собрались на первое в новой сессии заседание Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики. Как председатель подкомитета по вопросам информационной политики проинформировала коллег о новосозданной рабочей группе по подготовке изменений в закон "О доступе к публичной информации". Среди участников, которые уже согласились, представители нашего комитета, комитета по вопросам свободы слова, министерства культуры и информационной политики, представители экспертного сообщества. Также приглашаем комитет по вопросам цифровой трансформации принять участие в работе. На следующем заседании оформим создание рабочей группы решением комитета”, - сообщила Кравчук на своей странице в среду в Фейсбуке.

Теги: #информация #украина #закон
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