Политика

17:49 02.09.2020

Кулеба: резонансные слова Фокина соответствуют исключительно взглядам самого Фокина

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Кулеба: резонансные слова Фокина соответствуют исключительно взглядам самого Фокина

Резонансные заявления заместителя главы украинской делегации в ТКГ, первого премьер-министра независимой Украины Витольда Фокина об урегулировании ситуации на Донбассе соответствуют исключительно его взглядам, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, подчеркнув, что он их не разделяет.

"МИД готовит проекты технического задания на каждый раунд консультаций ТКГ и рабочих подгрупп - для главы делегации и четырех представителей подгрупп. Резонансные слова Фокина соответствуют исключительно взглядам самого Фокина. Я их не разделяю", - написал министр в Twitter в среду.

Кулеба добавил, что международные партнеры Украины не обращались к МИД с просьбой объяснить позицию Украины после заявлений Фокина.

"Нет, партнеры с этим вопросом не обращались", - добавил он.

Ранее Фокин в интервью изданию "strana.ua" заявил, что "и с той, и с той стороны было совершено много преступлений, которые в конечном итоге должны быть расследованы, и виновные пусть понесут наказание. Но сегодня, чтобы прекратить войну и сохранить жизнь бойцов и командиров, моя позиция - надо объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов, а лучше всего Донбасса".

Теги: #фокин #кулеба #ткг
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