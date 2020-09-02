Политика

17:32 02.09.2020

Кличко и метростроевцы запустили комплекс, который будет прокладывать тоннель метро на Виноградарь

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Кличко и метростроевцы запустили комплекс, который будет прокладывать тоннель метро на Виноградарь

Мэр Киева Виталий Кличко вместе с метростроевцами в среду торжественно запустил в работу большой проходческий комплекс, который будет прокладывать тоннель от будущей станции "Мостицкая" до станции "Сырец".

"Сегодня мы начали очень важный этап строительства двух новых станций метрополитена на Виноградарь – "Мостицкая" и "Проспект Правды". Большой проходческий комплекс, который в честь жены руководителя проекта назвали "Галина" (есть такая традиция у метростроевцев), начал сегодня работу ", - цитирует в среду Кличко пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Длина комплекса составляет 96 метров. До этого в середине августа при участии специалистов из Германии на тоннелепроходческий комплекс была установлена новая планшайба диаметром более 6 метров и весом почти 60 тонн. Эта планшайба разработана для проходки различного типа почв.

Кличко отметил, что за месяц комплекс будет проходить около 200 метров под землей. И примерно за шесть месяцев проложит тоннель в направлении станции "Сырец" - длиной в 1300 метров. Также параллельно идет изготовление ограждающих конструкций методом "стена в грунте", которые станут основой тоннеля.

"Продолжается процесс бетонирования будущих стен перегона между станциями "Мостицкая" и "Проспект Правды". Сначала там вырыли огромные котлованы, где будут пролегать пути метрополитена. Тоннель на этом участке будет двухъярусным, в отличие от всех других станций киевского метро. Такая конструкция связана с особенностями инфраструктуры района. О сроках постройки станций – представители "Киевметростроя" заверили, что в полном объеме получают финансирование от города. И делают все, чтобы в декабре 2021г две новых станции метро на Виноградарь мы открыли", - рассказал мэр Киева.

Кличко напомнил, что новые станции будут перевозить более 90 тыс. пассажиров в сутки. Длина участка метро между двумя станциями составит 3,7 километра.

Теги: #киев #метро #кличко
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