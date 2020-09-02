Волкер вошел в независимый совет транспортной компании в Украине

Бывший специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер с 1 сентября стал независимым членом совета директоров компании BGS Rail, которая работает в Украине, передает издание "Радио Свобода".

Как отмечает издание, BGS Rail зарегистрирована в Украине. Avia Solutions Group ожидает, что своим участием Волкер усилит присутствие компании на рынке.

"Присутствие посла Волкера в компании поможет BGS Rail успешно разрабатывать и воплощать планы по развитию, что увеличит объемы прямых иностранных инвестиций и создаст новые рабочие места на украинском рынке", - говорится в заявлении группы.

Отмечается, что Avia Solutions также располагает комментарием Волкера, который указывает на возможность усилить украинскую экономику в своей новой работе.

"В сотрудничестве с Avia Solutions Group в их развитии BGS Rail я вижу возможность усилить экономику Украины, построить сервис мирового класса и создать рабочие места для украинских граждан. Это созвучно глобальной стратегии Avia Solutions Group", - утверждает он.

Волкер занимал должность специального представителя Государственного департамента США по вопросам Украины в 2017-2019 гг.

BGS Rail, согласно информации на сайте самой компании, базируется в Украине и предоставляет долгосрочную аренду люковых полувагонов. Она была создана Baltic Ground Services (BGS), международной фирмой занимающийся наземным обслуживанием и ремонтом самолетов. BGS принадлежит Avia Solutions Group, крупнейшей авиационной компании в Центральной и Восточной Европе.

Директором BGS Rail является Дариус Закараускас. Конечный бенефициарный владелец – гражданин Литвы Жемялис Гядиминас. В 2019 году чистый убыток компании составил 19,7 млн грн.