Политика

15:11 02.09.2020

Кабмин создал Комиссию по координации органов исполнительной власти по обеспечению равноправия женщин и мужчин

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Кабмин создал Комиссию по координации органов исполнительной власти по обеспечению равноправия женщин и мужчин

Кабинет министров Украины создал Комиссию по вопросам координации взаимодействия органов исполнительной власти по обеспечению равных прав и возможностей женщин и мужчин. Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

Главой комиссии определен вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, заместителем главы – уполномоченный по вопросам гендерной политики, секретарем – руководитель аппарату уполномоченный по вопросам гендерной политики.

Также в состав вошли заместитель главы Офиса президента (по согласию), глава межфракционного депутатского объединения "Равные возможности" в Верховной Раде (по согласию), замглавы Верховной Рады, а также заместители всех министерств и ряда других центральных органов государственной власти.

Основными заданиями комиссии являются обеспечение координации действий органов исполнительной власти по обеспечению гендерного равенства; подготовка предложений по формированию и реализации государственной гендерной политики; совершенствование нормативно-правовой базы по вопросам координации, формированию и реализации гендерной политики; подготовка предложений к государственным национальным докладам и отчетам по государственной гендерной политике.

Теги: #кабмин
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